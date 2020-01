Necesitamos jueces justos, que no declaren culpable al inocente  ni  inocente al  culpable

A decir verdad, Dios es grande en poder, amor, misericordia, justicia, perdón y lento para airarse, pero nunca da por culpable al inocente ni por inocente al que desobedece sus mandamientos, leyes, preceptos y estatutos (Éxodo 34:7 y Nahúm 1:3)

Dios condena la práctica del pecado como producto de la desobediencia a la ley. Además, advierte sobre sus consecuencias (Gen 2:17) Lo mismo ocurre con el Código Penal: indica las penalidades que caen sobre la persona que delinque.

En Génesis 3:6 aparece uno de los motivos principales que dan lugar al pecado: lo que agrada y codician nuestros ojos. Eso suele movernos a pecar, a delinquir, a involucrar a otros, a avergonzarnos y a escondernos, como ocurrió con Eva y Adam y sigue ocurriendo.

En consecuencia, esta primera transgresión dio lugar a que Dios se constituyera en Juez del ser humano y a que Adam y Eva trataran de justificar el hecho que Dios les imputaba: su desobediencia.

Sin embargo, no lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios conocía y sabía que ambos habían desobedecido sus instrucciones, razón por la cual, los juzgó, los halló culpables y los condenó (Gen 3:9-12, 16, 17-19) Dios condenó, también, a la serpiente (Satanás) de manera diferente, porque no la interrogó. Sin embargo, la condenó por seducción y desacato.

Usted preguntará, ¿Por qué no interrogó Dios al Diablo, convertido en serpiente? No lo hizo, porque Dios sabe que el Diablo es mentiroso, desde el principio y por ende, le iba a mentir. Además, había sido condenado y lanzado desde el cielo, por asumir actitudes rebeldes y desobedientes contra El (Gen 3:14-15, Is 14:12, Jn 8:44)

Posteriormente a la trasgresión de Adam y Eva, Dios puso límites a los hombres, mediante mandamientos, leyes, preceptos y estatutos. ¿Con qué finalidad? Para que los aprendieran y obedecieran en todo tiempo y lugar.

Sin embargo, no ocurrió así, debido a que los seres humanos nos pasamos de contentos y violamos constantemente las normas éticas y morales que Dios estableció para nuestra convivencia. Al hacerlo, incurrimos en pecado y delinquimos. Nos convertimos en personas aborrecibles, malvadas y culpables, merecedoras de ser juzgadas y condenadas por la justicia terrenal y la divina.

A propósito de la justicia divina, una de sus manifestaciones más severas ocurrió cuando Dios decretó juicio contra una generación de hombres malos, corruptos y depravados, que solo pensaban en hacer lo malo, delante de los ojos de Dios. Por eso, los destruyó a todos, mediante un diluvio que duró 40 días y 40 noches y no quedó sobre la tierra ningún ser viviente, excepto un hombre y su familia. (Génesis Capítulo 6, versículos 5,7,12,13,17)

Ese hombre fue Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios, porque era justo, perfecto y no se había corrompido como los demás. Por ello, Dios no le inculpó de pecado ni lo castigó junto a su familia (Génesis Capítulo 6, versículos 8, 9, 14,18-22)

De lo expresado hasta aquí, ¿Podemos sacar algunas enseñanzas? Seguro que sí. Veamos algunas:

Dios ve y sabe todo. Por eso, no necesita ningún tipo de prueba para juzgar las Dios es intolerable con los pecados y delitos que cometemos, pero los perdona, si nos arrepentimos de ellos y dejamos de practicarlos. Dios no hace excepción ni establece diferencias al juzgar. Dios ha sido y es un Juez absolutamente recto, justo, imparcial, independiente e insobornable. Dios imparte justicia para resarcir el daño al agraviado y por eso autoriza al juez a hacer justicia a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a condenar de manera ejemplar al opresor y violador de sus normas. Dios dictó su primera sentencia en el cielo contra Satanás y posteriormente, contra Adam, Eva, la serpiente antigua (representativa del Diablo) y contra Caín. También tiene otra reservada para quienes no se arrepientan de sus pecados. (Is 14:12; Gen 3: 17-19 ; 3:16; 3:14-15; 4:11-12) Y, lo más importante: Dios nunca declara culpable al inocente ni inocente al culpable. Da a cada uno lo que merece.

En vista de la naturaleza característica de la justicia de Dios y del cambio que se propone introducir en el sistema judicial dominicano el actual Presidente de la Suprema Corte de justicia, exhorto a los jueces, fiscales, abogados y defensores públicos a obedecer a Dios, a la Constitución, a las leyes y a poner atención a lo siguiente:

Que desempeñen sus funciones apegados a los mandatos constitucionales, legales, al Derecho y a los procedimientos judiciales modernos, sin dependencia de los demás poderes del Estado. Que los jueces agilicen el conocimiento y fallo de los casos judiciales y eviten la permisión y perpetuación de la impunidad. Que los jueces rechacen cualquier maniobra o táctica dilatoria y los reclamos infundados que presente la defensa durante el proceso judicial. Que los jueces “midan con la misma vara” a todos los imputados(as) Que los jueces actúen con responsabilidad e imparcialidad y “no les tiemble el pulso” al dictar sentencia condenatoria contra un ciudadano o ciudadana nacional o extranjero, que haya violado las normas constitucionales y legales que rigen nuestra nación. Que los jueces muestren honradez y transparencia cuando declaren inocente o culpable al imputado(a) nacional o extranjero. Que los fiscales y jueces sean profesionales insobornables con el dinero y desempeñan sus funciones al margen del amiguismo y las componendas económicas o políticas.

Que el Juez encargado del cumplimiento de la Pena se empeñe en que el condenado(a) cumpla su prisión dentro de la cárcel correspondiente.

Que los administradores de justicia mantengan la probidad, es decir, la rectitud, moralidad, honradez, honestidad, confiabilidad, credibilidad y capacidad profesional para garantizar el clima de paz y seguridad que reclama la sociedad.

En fin, necesitamos jueces justos, que no declaren culpable al inocente ni inocente al culpable.

Por: Enrique Aquino Acosta

