Necesidad de la extinción de dominio con decomiso civil

Por primera vez en la historia de la República Dominicana hay un ambiente colectivo favorable para dar pasos encaminados a poner en jaque mate a la criminalidad organizada, la que desde hace un largo tiempo arropa nuestro país por los cuatro costados, con una gran diversidad de delitos con efecto, entre otros, de tipo económico, tales como el narcotráfico, el fraude, la corrupción administrativa o estatal, trata de personas, entre otros.

Todos estos delitos son tipificados como precedentes del lavado de activos, abordado por la Ley No.155-17. Al amparo de dicha Ley y, sobre todo una creciente conciencia de la población que rechaza estos tipos de enriquecimientos, estamos en un momento más que idóneo para impulsar la confiscación, incautación, decomiso o extinción de dominio de los bienes procedentes de las distintas actividades delictivas que dan pie al lavado de activos.

La estratificación de esos bienes, que consiste en la colocación del dinero físico o bienes, en la economía de manera legal, seguida de sucesivas operaciones nacionales o internacionales, con el fin de ocultar, invertir, transformar, asegurar o dar en custodia bienes provenientes de los diferentes delitos o para mezclarlos con dinero de origen legal, con el fin de disimular su origen o procedencia.

Mientras se debate en el sistema legislativo nacional si se aprueba o no el proyecto de ley para la extinción de dominio, la delincuencia organizada por medio a sus grupos estructurados, continúan actuando con el propósito de cometer delitos con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otros beneficios de orden material.

Resulta que por más esfuerzos que hace el Ministerio Público para disminuir la criminalidad organizada, al final, estos grupos mantienen en su poder los bienes que de manera ilícita adquirieron. En esas circunstancias es más que propicia la ocasión para utilizar de manera contundente el procedimiento de decomiso civil, pudiendo de este modo el Estado devolverle a la sociedad en servicios básicos indispensables esos bienes decomisados.

Si bien es cierto que la constitución en su artículo 51, numeral 5 plantea el proceso de confiscación o decomiso como la opción pertinente para los casos de bienes que tengan su origen en actos ilícitos, y que el mismo se puede llevar a cabo mediante el procedimiento civil de decomiso, lamentablemente estos procedimientos como tal, no han sido incorporados en las leyes adjetivas, permitiendo que los bienes ilícitos se queden en las manos de quienes cometieron los crímenes o delitos, lo que hace que en la mente colectiva de la sociedad se forme una imagen distorsionada de la justicia dominicana.

Pero este mismo mandato constitucional da espacio legal a la creación de una ley especial para llevar a cabo juicios de extinción de dominio, que sin temor a equivocarme es uno de los modelos idóneos para llevar a cabo este objetivo y poder así concretizar la confiscación de los bienes procedentes de ilícitos penales.

Esta vía permitirá ir más allá de la detención o el encarcelamiento, sino que también toca donde más duele, en el bolsillo del infractor. De modo que la comisión de delitos precedentes de lavado de activos podría dar al traste con el decomiso y la extinción de dominio de todos los bienes procedentes de este terrible flagelo que arropa nuestra sociedad.

Si buscamos estrategias para minimizar la delincuencia organizada de manera inmediata se debe hacer énfasis en la aplicación del proceso de decomiso civil para bienes, siendo esto un mecanismo para hacer del país un lugar menos atractivo para la delincuencia con efectos económicos, ya sea nacional o internacional, ya que a los criminales no les será cómodo ni atractivo cometer delitos en un país donde sus negocios ilícitos no van a prosperar con facilidad, viéndose amenazados permanentemente con el decomiso y la extinción de dominio sobre los patrimonios construidos en base la acción delictiva, de esta forma mejora la eficacia en la persecución y la desarticulación de las organizaciones criminales existentes y desestimulando el surgimiento de nuevos entramados societales ilícitos.

Aprobar la ley de extinción de dominios seria lo deseado, lo más racional, lo más conveniente socialmente hablando, sin embargo, nuestra carta magna contiene un acápite con relación a la irretroactividad de la ley, o sea la no aplicación de una ley a hechos anteriores a la aprobación de la misma, disposición contenida en el artículo 110 de nuestra Constitución, que nos dice que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté enjuiciado o cumpliendo condena.”

Y resulta que la propuesta de ley modelo sobre extinción de dominio elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su artículo 3, dispone que: “La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley”

Visto todo esto surgen varias inquietudes a manera de orientar el análisis. En efecto, es claro que para los casos que en este momento se encuentran en curso, en los cuales las defensas alegarían el precepto constitucional de la irretroactividad de la ley, para que los bienes de los defendidos no se les aplique el proceso de la extinción de dominio,

No obstante, estas posibles restricciones resultan necesario, útil y urgente la incorporación de una herramienta jurídica que permita realizar de manera eficiente la recuperación de los bienes ilícitos procedentes de los diferentes delitos que dan pie al lavado de activos. Y es que como país, como sociedad debemos indiscutiblemente, generar cambios que constituyan una reorientación de la política, una reorientación de la persecución de la criminalidad, que sean contundentes los regímenes de consecuencias aplicables. Todo dominicano decente, que somos la gran mayoría debe propiciar que se legisle por y para la sociedad y que nuestras calles recuperen la tranquilidad.

Esto que cito y que a la su vez propongo, no es una pretensión para erradicar de inmediato el lavado de activos, sus delitos precedentes o la misma corrupción en sí, sin embargo es necesario llamar la atención de los legisladores para que respalden con hechos tangibles la loable acción que viene desarrollando el Ministerio Publico en contra de la criminalidad, evitando así que estos delincuentes puedan burlarse de la justicia y mantenerse lucrándose de los delitos cometidos; que no se permita que siga de moda lo que no es licito; que haya temor de ser delincuente o lavado de dinero procedente del crimen. La sociedad lo grita a voces y todos lo necesitamos, juntos podemos hacer un mejor país para nosotros y para las nuevas generaciones.

Por Doris Guerrero

