NBA y Sindicato de Jugadores planean modificar los protocolos COVID

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las docenas de jugadores que han entrado en los protocolos de salud y seguridad de la NBA contra el coronavirus ya tienen su consecuencia directa. Según informa Shams Charania de The Athletic, NBA y NBPA (Sindicato de Jugadores) están conversando para cerrar una modificación de los protocolos, la cual tiene como eslabón principal el aumentar el número de pruebas diagnósticas que se realizan a los jugadores, independientemente de si están vacunados o no.

Michele Roberts, directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores, especifica que la idea es que los tests se hagan en cada entrenamiento y cada partido, si bien no está claro si la medida alcanzará también a los días libres.

«Viendo los avances los virus, creemos que es necesario realizar pruebas con más frecuencia. Al no realizarlas, la gente te dice: ‘ni siquiera sabía que estaba enferma’. Entiendo el sentimiento, pero no entra en mi cerebro que no vayamos a hacer tests porque no queramos saberlo. ¿Seguimos haciéndolos porque antes creíamos que necesitábamos saberlo? O nos detenemos porque pensamos: ‘bueno, ser positivo no significa que nuestros jugadores no puedan rendir y contagiar a otras personas’», expresa.

Realmente la decisión de aumentar el volumen de pruebas es algo que ambos organismos acordaron el Día de Acción de Gracias, ya que entendían que tal celebración podría tener repercusiones en las siguientes semanas. Ahora, con la Navidad y las vacaciones, y dados los casos ya aparecidos, parece incluso más necesario implementar tal medida con urgencia.

Hay que tener en cuenta que en estos momentos la Liga tiene una tasa de vacunación del 97 por ciento entre los jugadores, y el 60 por ciento de los mismos habrían recibido la segunda dosis de refuerzo, porcentaje este último que está en aumento en estos momentos.

