NBA y jugadores podrían formar una fundación para apoyar la justicia social

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El movimiento Black Lives Matter sigue latiendo en la NBA más allá de que aparezca escrito sobre el parqué de las canchas en Orlando. Para los jugadores una de las grandes preocupaciones de regresar al tabloncillo era que esto dejase en un segundo plano la lucha por la justicia social. Pues bien, si esto termina ocurriendo no será porque no pongan todo de su parte para impedirlo.

Según ha adelantado Chris Paul, presidente del Sindicato de Jugadores (NBPA), esta estaría camino de asociarse con la NBA para crear una fundación que trabajase para promover la justicia social contando en un principio con un capital que alcanzaría los 300 millones de dólares.

La información, ofrecida en primer lugar por Marc Stein de The New York Times, incluye como gran novedad que serían los propios jugadores los que podrían elegir a dónde se destina el dinero, lo cual suena como una fantástica manera de involucrar a los jugadores. Por ahora no hay nada oficial, pero se espera que en una próxima fecha se pueda fijar una fecha para realizar la pertinente votación que dé lugar a la formación de la fundación.

La importancia del voto

Más allá de todas las ideas e iniciativas que se puedan llevar a cabo, los jugadores también están preocupados de promover el voto entre la comunidad negra, ya que entienden que tener a dirigentes sensibles con sus problemas sería un gran paso hacia el cambio social. En esta línea, Chris Paul también ha anunciado que los jugadores de la NBA y las jugadores de la WNBA se verán pronto con Michelle Obama, con quien mantendrán una conversación sobre la importancia del voto.

