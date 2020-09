NBA y jugadores acuerdan retrasar el draft, la agencia libre y el inicio de la temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La primera hoja de ruta que se marcó por parte de la NBA fue la de celebrar el draft el 16 de octubre, que la agencia libre comenzase el 18 del mismo mes y que la temporada 2020-21 viviese su jornada inaugural el 1 de diciembre. El plan, sobre todo por el inicio del próximo curso, parecía complicado de cumplir. Ahora, a poco más de un mes para que llegase la fecha del señalado draft, sabemos que todo se retrasará hasta una momento que está por determinar.

Según informa Shams Charania de The Athletic, la NBA y el Sindicato de Jugadores (NBPA) han acordado posponer las mencionadas fechas clave, algo que el propio sindicato ha comunicado a los agentes a través de un comunicado. En cuanto a en qué momento tendrán lugar el draft, la agencia libre y el comienzo del curso, será algo que se determine más adelante; eso sí, se ha confirmado que el draft seguirá celebrándose en el mes de octubre.

No se trata en ningún caso de una sorpresa. Las fechas ya estaban apuradas, y el parón de tres días a causa de la decisión de Milwaukee Bucks de no saltar a la cancha en protesta por el tiroteo a Jacob Blake lo ha hecho aún más. Además, y aunque eso no hubiese ocurrido, el propio Comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había explicado alguna vez que las fechas no eran fijas y que quizás deberían retrasarse. Dicho y hecho.

Por último, tampoco se puede dejar de lado el factor económico. Para dar inicio al mercado de cara a la próxima temporada antes hay que conocer el límite salarial y dónde se marca el impuesto de lujo. En principio se espera que las cifras sean parecidas a las de la presente campaña, algo que no irá en sintonía con los ingresos, pero que se equilibraría en próximos años. En todo caso, hay elementos que hacen que todo esté en el aire. Uno de los ejemplos es el no saber si habrá aficionados en las canchas. Silver estimó en un 40% los ingresos de la NBA que proceden de este elemento.

¿Y los Juegos Olímpicos?

Echemos números. La NBA suele empezar mediado el mes de octubre y las Finales se celebran en las primeras dos semanas de junio. Si se empezara en diciembre, y si no se apretase el calendario, hablaríamos de acabar en agosto. Esto chocaría con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales están programados para tener lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021. Empezando el 1 de diciembre los jugadores que llegasen a las Finales prácticamente no tendrían descanso entre los torneos. Si el inicio se fuese retrasando, el ver a los mejores jugadores de la NBA se iría complicando.