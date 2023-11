NBA se plantea un cambio radical para el Draft de 2024

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- ¿Época de cambios? Quizás. Como todos sabemos, la NBA es una rueda que nunca para de girar. Temporada regular, playoffs, cierre del mercado de traspasos, draft, agencia libre… Siempre hay algo en funcionamiento y, mientras todo eso sucede, desde la propia Liga no paran de pensar cómo podrían hacer que el desarrollo de la competición y la experiencia de los aficionados sea aún mejor. Pues bien, con tal objetivo en mente, lo último que han planteado es algo que no podríamos catalogar como menos que un cambio radical.

Así es. Según informa Shama Charania de The Athletic, la NBA ha aprovechado la última reunión que ha mantenido con los general manager de las 30 franquicias para discutir la posibilidad de extender el formato del Draft a dos días; es decir, la clásica ceremonia se dividiría en dos partes, en dos galas.

Al parecer, esta idea y otras por el estilo –enfocadas a que el draft sea más extenso, pero dividido en dos sesiones– se ha hablado en anteriores reuniones como una opción real. El objetivo, según los ejecutivos de la Liga, es que se pueda utilizar más tiempo (y de mejor manera) tanto para la primera como para la segunda ronda de una noche tan esencial en el devenir de todos los equipos que forman parte de la NBA.

A falta de saber si esta idea tiene recorrido en la realidad o si se queda guardada en un cajón, lo que sí parece estar claro es que en caso de implantarse se hará con idea de que se lleve a la práctica a partir del próximo año; es decir, en 2024 ya podríamos tener un draft que se desarrolle durante dos días.

Más allá de aciertos (play-in) o errores (cambio de formato en el All-Star), lo que no se puede echar en cara a la NBA es que no trabaje para innovar y mejorar lo que ya hay. En el caso del mencionado partido de las estrellas, hace poco conocimos que se vuelve al formato clásico de Este contra Oeste tras un lustro de pruebas sin el resultado deseado. Ensayo y error. Así se aprende.