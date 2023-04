NBA publica último ranking en lucha por MVP: Jokic termina primero y Embiid segundo… otra vez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tres haber estado en el puesto número dos la semana pasada, Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, ha terminado en la la coronilla en el ultimo ranking publicado este viernes por la NBA, donde se establece los mejores candidatos y sus posiciones para la lucha por el MVP, lo que puede significa que lograría su tercer MVP consecutivo.

A solo la espera de la decisión final de los votantes, el serbio conseguiría un hito que por el momento, solo tres personas tienen (sin contar a los que superan los 3 trofeos), que son Moses Malone, Larry Bird y Magic Johnson. Ni siqueira Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo pueden decir lo mismo, ya que se quedaron en 2.

Jokic, quien nunca ha ganado una final de la NBA (o disputado), ha promediado en la actual temporada 24,5 puntos por partido, 11,8 rebotes y 9,8 asistencia, apoderando el primer puesto en la temporada regular en el Oeste, con 53-29, como líder del equipo a entrada a los playoffs.

Terminó la temporada en el tercer lugar en asistencias por juego, segundo en rebotes y primero en robos en su posición como centro.

Ranking NBA: https://www.nba.com/news/kia-mvp-ladder-april-14-2023-edition

Por otra parte, Joel Embiid, ha terminado, otra vez, detrás de Jokic, quedando segundo en los dos MVP de su contrincante. Su equipo, los del 76 de Filadelfia, acabó en el tercer puesto (54-28) en la temporada regular.

Pero no se puede decir que no lo ha intentado. La otra semana era el rey del ranking, ¿y cómo no? promedió 33,1 puntos por partido, 10,2 rebotes y 4,2 asistencias. Sin embargo, se perdió 16 partido y compartió cancha con el también Mejor Jugador, James Harden, por lo cual no obtuvo el control absoluto de la pelota. Además, a pesar de tener una victoria más que su rival, el Este lo gobernó los Bucks y los Celtics.

Si un serbio no se hubiese decidido a jugar basquetbol (no hay que olvidar que Jokic fue seleccionado en el puesto número 41 del Draft del 2014), Embiid sería el líder absoluto del ranking… por tres años consecutivos.

En los otros puestos, terminaron:

3. Giannis Antetokounmpo.

4. Jayson Tatum.

5. Donovan Mitchell.

6. Domantas Sabonis.

7. Shai Gilgeous-Alexander.

8. Luka Doncic.

9. James Harden.

10. Kevin Durant.

