NBA multa al banquillo de los Heat por falta de decoro

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La NBA ha multado a Miami Heat con 25.000 dólares por «violar las reglas de la liga con respecto al decoro en el banquillo del equipo» durante el sexto partido de las Finales de la Conferencia Este. La liga no quiso especificar cuál fue la falta de comportamiento que causó la multa a pesar de que existió un incidente destacado con Kyle Lowry, que estaba expulsado con seis faltas. En vez de eso, emitió el siguiente comunicado:

«En múltiples ocasiones, varios jugadores se pusieron de pie durante un período prolongado de tiempo en el área del banquillo del equipo de Miami Heat. Se alejaron de los asientos del equipo y estaban dentro de la pista de juego, invadiéndola o ingresando en ella durante acciones del partido».

Esta no es una situación nueva en estos playoffs. Es más, es una costumbre que está creciendo poco a poco entre los equipos. Los Dallas Mavericks fueron multados tres veces para un total de 175.000 dólares por incumplir normas de carácter similar durante esta postemporada. Sin embargo, las multas no cambiaron el comportamiento del equipo texano, por lo que es previsible que tirón de orejas no cambie las cosas en Miami para el séptimo partido.

Para erradicar de forma definitiva este tipo de comportamientos la NBA estudia abandonar las sanciones económicas. Una posibilidad que está sonando entre los expertos es comenzar a señalar faltas técnicas y repartir tiros libres por este tipo de comportamiento. Ese tipo acciones llamaría la atención de los equipos y va a ser una de las posibles medidas a implantar que se debatirán durante el verano. Seguir utilizando multas relativamente pequeñas para es un método que no está dando los resultados esperados.

