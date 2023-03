NBA multa a VanVleet por sus críticas a los árbitros

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Sin sorpresas. Cuando Fred VanVleet comenzó su intervención ante la prensa diciendo «me da igual, aceptaré la multa», ya veía venir lo que ha ocurrido. El base ha sido sancionado con 30.000 dólares por sus críticas al colectivo arbitral y en concreto a Ben Taylor tras la derrota de los Raptors ante los Clippers, unas palabras que, ya en frío, él mismo ha considerado desafortunadas.

«Fue poco profesional para mis estándares y creo que estuve desafortunado» comentó. «Pero estaba frustrado. Hay mucha gente que tiene la misma sensación que yo y creo que hablé en nombre de muchos jugadores. Con suerte a partir de ahora podremos ver cambios a mejor y que vayan en beneficio del juego. Pero veníamos de una derrota dura, las cosas no están saliendo como nos gustaría y me dejé llevar en el momento».

VanVleet se mostró frustrado por la falta técnica que se le señaló en el tercer cuarto después de una falta personal pitada a Scottie Barnes. En concreto, Fred arremetió contra Ben Taylor, que le ha señalado tres de las ocho técnicas que ha acumulado a lo largo del curso.

«La vida consiste en aprender y seguir adelante. Lo que dije me salió de dentro en tiempo real. No lo hubiese hecho si hubiese sentido que tenía otra salida. Creo que esta temporada he agotado mis opciones en varias ocasiones. Al final soy humano y estas cosas pasan».

