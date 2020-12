NBA multa a Kyrie Irving y los Nets con 25 mil dólares por no atender a los medios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La semana pasada conocimos que Kyrie Irving decidió no hablar con la prensa durante esta temporada. El base decidió no presentarse al Media Week de los Nets, y en su lugar publicó un comunicado en sus redes sociales.

Lo que Irving pasó por alto es que parte del contrato que tienen los jugadores de la NBA, incluye que deben estar disponibles para hablar con los medios. Por tal motivo, Shams Charania de The Athletic, ha anunicado que la Liga decidió multar al jugador y también a los Nets con 25.000 dólares a cada uno por su incomparecencia ante los periodistas.

La historia de Irving con los medios está llena de fricciones en el último tiempo. Sus declaraciones siempre dejan alguna que otra polémica, incluso de fuera del ámbito del baloncesto, y siempre recibe críticas tanto de fanáticos como de la prensa.

Pero por más que Irving quiera hablar solamente con su juego, la NBA le intenta marcar el terreno y recordarle que atender a los medios de comunicación es parte de su trabajo. Es cierto que la mayoría de los jugadores no disfrutan hablando con los periodistas, respondiendo preguntas que sienten que son simplistas o que no tienen nada que ver con el juego; y la Liga no quiere dejar que esto se convierta en una costumbre.

Por ello, la NBA deja en claro con esta sanción que no piensa dar el brazo a torcer. Para seguir expandiendo su marca necesita a todos los integrantes de la Liga atendiendo a los medios masivos de comunicación. Irving deberá entender eso, más aún con su condición especial de super estrella de un equipo de Nueva York, con todo lo que eso implica.