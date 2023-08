NBA investigará la situación de James Harden con los 76ers

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Primero Damian Lillard y ahora James Harden. La NBA ha decidido tomar cartas en el asunto en cuanto al culebrón del guard con los Philadelphia 76ers, según ha informado Adrian Wojnarowski y Ramona Shelburne de ESPN.

La oficina del comisionado Adam Silver investigará las declaraciones de La Barba en las que llamó mentiroso al presidente de operaciones de la franquicia, Daryl Morey. Ya el mes pasado inició una pesquisa sobre el caso de Lillard, quien luego recibió una advertencia junto con su agente si continuaban proclamando que no cumplirían su contrato en caso de un traspaso a un equipo no deseado.

De acuerdo al reporte, la NBA quiere determinar si Harden «estaba presagiando un holdout para la temporada 2023-2024, en violación al contrato colectivo, o si había hecho referencia a las discusiones contractuales pasadas con la organización, que podría constituir una elusión del tope salarial».

El jugador ha indicado en privado que su explosiva aparición en China solo fue una respuesta a Morey por finalizar las actuales negociaciones que lo llevarían a un nuevo destino.

Por su parte, Philadelphia indicó que no habían encontrado un traspaso ideal con el conjunto favorito del siete veces All-Star, Los Angeles Clippers, de modo que lo esperan en septiembre para el training camp; aunque una fuente de The Athletic aseguró que el californiano no tiene planes de asistir.

Para la próxima edición, Harden ejerció su opción de jugador por 35,6 millones de dólares y ha comentado también que planea hacerle «la vida muy incómoda» a la organización si no lo intercambian.

Según Wojnarowsky y Shelburne, si los testimonios de cada una de las partes son verídicas, no estarían violando ninguna regla.