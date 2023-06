NBA Basketball School, un programa que brinda oportunidades para jóvenes de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La NBA está mostrando interés en los jóvenes de la República Dominicana y es que en este año dirá presente en la “Summer Camp” 2023, bajo el programa NBA Basketball School, con el objetivo de brindar oportunidades para que los niños del país puedan experimentar dentro de la mejor liga de baloncesto y demostrar el talento del país.

Así lo comentó el director deportivo de la escuela de la NBA en la República Dominicana, el argentino Emanuel Alonso, en una entrevista exclusiva para El Nuevo Diario.

A pesar de no ser un programa gratuito, el campamento cuenta con un plan benéfico que les otorga a varios jóvenes, donde en Santo Domingo ya se asignaron más de 30 becas para que estos puedan ser capacitados, las cuales se les dan a las instituciones que manejan el baloncesto en el país y a algunas academias, según Alonso.

Con esto, uno de sus puntos que busca es conceder oportunidades, ya que estuvo de acuerdo que en el país hay mucho talento para el baloncesto, pero “quizás no lo conocen o no tienen oportunidades” para demostrarlo. Añadió que hay niños con las cualidades físicas de poder jugar (pero no saben) o que fueron cortados por la selección de baloncesto del país, y por eso necesitan una mano que los guíen.

Por esa razón, el dirigente comentó que, en estos casos, se necesita “limar” el diamante para darle el valor que los jóvenes tienen, dando a entender que, brindando estas oportunidades de las escuelas de la NBA, los niños tienen una oportunidad de aprender y destacar en sus habilidades. Sin embargo, lo considera un plan ambicioso.

“Es un proyecto ambicioso, en el sentido que va a llevar tiempo desarrollarlo, no va a ser fácil, en este país no va a ser fácil desarrollarlo, de hecho, me ha llevado más de un año”, consideró el argentino.

A pesar de que al entrenador le gustaría brindar becas a todos los jóvenes para que puedan capacitarse en el “Summer Camp”, hay varios inconvenientes que no lo permite, los cuales se incluye no solo lo económico, sino el tiempo y el espacio, ya que no todas las canchas del país permiten una gran cantidad de jugadores y, además, el tiempo solo es de tres semanas.

El cupo es para todo el mundo, no sólo para los que posean talento, por lo cual, hasta personas sin destreza física para el básquetbol pueden tener un lugar, con tal de mantener la insignia de que el “Summer Camp” representa la capacitación de valores y el desarrollo del niño.

“Al campamento puede ir un niño que nunca en su vida agarró un balón o un chico que esté con prospectos de crecimiento, que esté adelantado, que esté a un nivel superior”, expresó, recalcando la importancia de los valores en el aprendizaje del evento.

Para Alonso, enseñar desde edad temprana acerca de la disciplina, puntualidad, hidratación, respeto, compañerismo, entre otros aspectos, es uno de los puntos más importantes del campamento y del programa NBA Basketball School.

Sin embargo, hay un objetivo principal y es que el niño viva una “gran experiencia, que se pueda llevar a su lugar de origen, ya sea a una academia, una escuela o un club. En fin, una experiencia que valga la pena”.

El director técnico consideró el “Summer Camp” del año pasado como un éxito, en primer lugar, por la cantidad de jugadores que se inscribieron, alrededor de 300 en 3 semanas, en segundo, por las familias que visualizaban el desarrollo de los niños y, en tercer lugar, la paz que sintió al ver que los jóvenes se llevaban una buena experiencia, por lo cual “sigue apostando” por el proyecto.

Invita a las mujeres a unirse

Cuando se escucha sobre “Summer Camp”, Alonso no espera que las personas solo piensen que sea un sitio para varones y marginado para las mujeres. La NBA no tiene que tener el logo de ser exclusivamente para hombres, al menos no en su proyecto.

Más bien, desea más presencia femenina. Aseguró que el año pasado, entre los 300 niños que participaron, sólo 4 eran niñas. Más que un desaliento para él, este número supuso un motivo para invitar a más féminas a unirse a sus filas.

Sobre el “Summer Camp”

El Summer Camp es un evento para jóvenes entre 6 y 18 años de edad, enfocado en formar basquetbolistas, con valores incluidos y raíces dominicanas, ya que gran parte del staff son nativos del país.

Este año se celebrará en dos lugares; el primero del 3 al 21 de julio en el Heritage School Cap Cana, en Punta Cana y el segundo tendrá como sede Santo Domingo, del 24 de julio al 11 de agosto, en el Centro Olímpico.

