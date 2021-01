NBA abre sus votaciones para el Juego de Estrellas este jueves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La NBA ha anunciado que este jueves 28 de enero quedará abierta oficialmente la votación para el All-Star Game 2021, uno que en principio no iba a celebrarse pero para el que ahora están negociando con la NBPA (Sindicato de Jugadores) de cara a que tenga lugar a principios de marzo, posiblemente en Atlanta.

Los aficionados podrán votar por sus jugadores favoritos hasta el 15 de febrero, siendo el día 18 de ese mismo mes cuando se anuncien los titulares de cada conferencia. Aquí cabe recordar que desde hace años la elección se realiza por conferencias, pero que los equipos son formados indistintamente a elección del capitán de cada equipo (el más votado de cada conferencia). Para conocer a los reservas deberemos esperar hasta el día 23 del mismo mes de febrero. Antes de que se anuncien titulares y reservas, serán los días 4 y 11 de febrero cuando se actualice cómo marchan las votaciones con los más votados en ese momento.

Si finalmente se disputa el All-Star Game, ese será el único evento festivo. En esta ocasión no habrá fin de semana de las estrellas –tocaba en Indiana y lo han aplazado a 2024– sino que solamente tendrá lugar el partido de las estrellas. ¿Y si deciden que no haya partido en el transcurso de la votación? Pues se continuará con ella para nombrar a los All-Stars de 2021 aunque no jugasen.

Pese a que por el momento no hay nada seguro, las negociaciones parecen ir bien y todo apunta a que sería el 7 de marzo (domingo del parón programado entre el 5 y el 10 de dicho mes) el momento elegido para que si disputase tan clásico encuentro entre los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Las dudas que pueden surgir atañen a los partidos aplazados por el momento, ya que la NBA aún no ha decidido sobre ellos y quizás querría hacer uso de tal parón para que se jugasen algunos; algo que por ahora no pasa de mera suposición.

Cómo votar

Al igual que en la pasada temporada, los aficionados podrán votar por un roster completo tanto en la aplicación de la NBA como a través de la web oficial NBA.com. También se podrá hacer uso de Twitter para tal cometido, pero en ese caso el límite será de 10 jugadores únicos cada día. Respecto al peso que tienen los aficionados en la elección de las estrellas, sus votos cuentan un 50 por ciento mientras que jugadores y medios aporta el otro 50 a partes iguales (25 por ciento cada uno).