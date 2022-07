Navieros destacan rol de Portuaria como clave para eficientizar los procesos logísticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Navieros de la Republica Dominicana (ANRD), afirmó que el país cuenta en la Autoridad Portuaria Dominicana, a través de la eficiente gestión de Jean Luis Rodríguez, con un órgano regulador que ha sabido administrar los puertos con el firme compromiso de apoyar a convertir el país en un hub logístico de la región.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Teddy Heinsen, presidente de la ANRD, quien expresó que a través de la comprometida administración de los puertos marítimos, la economía del país se beneficia generando capital social y el desarrollo sostenible del sector.

“Poder contar con la dirección de la Autoridad Portuaria ha logrado facilitar el comercio internacional del país, permitiendo aprovechar la aventajada posición geográfica para alcanzar objetivos claves del sector Naviero-Marítimo y que se transfieren en beneficios para el desarrollo económico y social del país”, explicó Heinsen.

Jean Luís Rodríguez, Director de la Autoridad Portuaria Dominicana, indicó que “Desde nuestra llegada a APORDOM, la prioridad fue optimizar la operatividad de nuestros puertos, con la finalidad de garantizar la generación de empleos, la dinamización comercial de la zona donde haya un puerto, así como de alcanzar la sostenibilidad económica y social, que se traduce a la vez en mejor calidad de vida para la ciudadanía y en la generación de riquezas que aporte cuantitativamente al desarrollo de la economía del país.”

“La Autoridad Portuaria de hoy, cuenta con una sólida estabilidad financiera que nos ha permitido hacer grandes cosas y dar lugar a importantes proyectos que apuntan a la sostenibilidad de la institución, al desarrollo sostenible y bienestar del sector”, afirmó Rodríguez.

Los Navieros valoraron la gestión de Jean Luis Rodríguez a través de la entrega de una placa de reconocimiento por contribuir al fortalecimiento del sector marítimo portuario a través de una gestión eficiente y su vocación de servicio, que ha logrado importantes aportes en beneficio del comercio marítimo.

El Director de la Autoridad Portuaria, Jean Luís Rodríguez, agradeció la distinción y dijo sentirse muy honrado de recibir dicho reconocimiento a la vez que destacó la importante participación que ha tenido su equipo y familiares en todo este proceso.

“Para mí este reconocimiento representa mucho, me siento muy feliz y honrado de recibirlo. Durante estos casi dos años hemos trabajado arduamente para lograr lo que tenemos hoy – una institución totalmente transformada, al servicio de nuestro país y que verdaderamente apoya al crecimiento de su sector – sin embargo, debo confesar no es solo mío, es de todo mi equipo que cada día da lo mejor de sí para alcanzar las metas trazadas”, expresó Rodríguez.

El director de APORDOM aprovechó la ocasión para “Agradecer a nuestro excelentísimo señor presidente Luís Abinader, por su visión y confianza de haber puesto en nuestras manos esta institución para que con nuestra buena gerencia y administración, la rescatemos y saquemos adelante como lo hemos hecho”.

De igual modo, precisó “Conscientes de que para lograr sostenibilidad se necesita del compromiso particular de todos, hemos dirigido esfuerzos puntuales para lograr mayor involucramiento de nuestros colaboradores que apuntan a su crecimiento como ente social a través de proyectos como lo es, el Instituto de Capacitación Portuaria y Logística, el cual tendrá grandes aportes al sector; de igual forma, mantenemos un excelente ritmo de capacitación a nuestros colaboradores; y no puedo dejar de mencionar, que hemos realizado un importante esfuerzo en crear y aplicar procesos, políticas y normas, que no solo aportan a la estandarización y seguridad de la operatividad institucional, sino también al crecimiento y reconocimiento de la gestión de nuestros colaboradores y colaboradoras.”

Los Navieros reafirmaron su compromiso para continuar realizando inversiones para lograr los objetivos, a través de esfuerzos público-privados, que permitan alcanzar la meta de convertir a la República Dominicana en el hub logístico de la región.

El evento contó con el patrocinio de Agentes & Estibadores Portuarios, DP World, E. T.Heinsen, Haina International Terminals, Marine Express, Marítima Dominicana, Pérez y Cia, Rannik y Sans Souci Ports.

