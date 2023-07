Navegando el Mar Digital: Reflexiones de un viaje en redes sociales

La era actual nos presenta una revolución digital que ha transformado tanto nuestra forma de comunicarnos como nuestra manera de hacer negocios. En mi reciente ponencia en la IX Conferencia Hemisférica de Servicios y Medios Digitales de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP Connect 2023, subrayé varios puntos cruciales en este mundo interconectado.

Inicié con la premisa de que «la conectividad no es suficiente». Aunque tener acceso a Internet y plataformas digitales es crucial, lo que realmente distingue es el modo en que aprovechamos estas herramientas. Aquí es donde la capacitación digital cobra relevancia, en particular cuando se trata de adoptar estrategias apoyadas en la inteligencia artificial. Estas herramientas, más allá de ser simples términos técnicos, pueden, cuando se emplean adecuadamente, impulsar un negocio hacia nuevos niveles de éxito.

Hablar de conectividad y formación digital estaría incompleto sin señalar el caudal de datos disponibles en línea. Me impactó el reporte de la firma Tabuga en Junio de 2023, titulado «Conversación Política Dominicana», que analizó más de 45,200 mensajes en redes sociales acerca de posibles candidatos presidenciales en la República Dominicana. Este dato refleja la inmensidad de las conversaciones en línea y su potencial influencia en el panorama político y social.

Estos mensajes dieron lugar a más de 709,244 interacciones y superaron las 566 millones de impresiones potenciales. Detrás de estos datos hay historias, opiniones y una comunidad comprometida y activa. Aunque el contexto aquí es político, cualquier empresario debería reflexionar: ¿Qué diálogos se generan alrededor de mi marca? ¿Cómo puedo usar esta información para perfeccionar mis productos, servicios y la relación con mis clientes?

Es esencial reconocer el valor cultural y comunicativo que los emojis han introducido en el ámbito digital. Estos íconos han evolucionado desde simples caritas a un lenguaje en sí mismos. Sorprendentemente, como mencioné en un artículo anterior, más de la mitad de los usuarios de emojis en EE. UU. considerarían comprar un artículo usando un emoji. Esto demuestra cómo la digitalización y las innovadoras formas de comunicación reconfiguran el comercio y la relación entre marcas y consumidores.

Es imperativo reafirmar que no podemos ignorar las redes sociales. Fue nuestra generación la que inauguró esta era digital, y sería imprudente no capitalizar su potencial. La inteligencia artificial y la analítica de datos nos brindan herramientas para comprender y navegar en este entorno fluido. No es cuestión de si estamos preparados para esta transformación, sino de cómo la dirigiremos.

Aquí les comparto algunos conceptos que todos los empresarios deben tomar en consideración:

Tráfico Directo: Convierta a los usuarios de las redes sociales en tráfico directo para su plataforma. Debemos aprender a cómo motorizar medios y controlar la audiencia. Control del Display: Quien determina cómo se muestra el contenido (como los algoritmos de Uber o cualquier plataforma) tiene el poder sobre la audiencia. Importancia del CRM: Muchas empresas cuentan con un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), pero no todas lo emplean de manera efectiva. Conocer a los visitantes de una plataforma y recopilar sus datos es esencial para futuras estrategias de marketing. Correo Electrónico y Listas: Aunque considerados «técnicas viejas», siguen siendo relevantes. Las tasas de conversión de correos electrónicos son altas, por lo que es esencial integrarlos en las estrategias de marketing. Conectar Redes Sociales al Negocio: Vincule la información obtenida de las redes sociales con la estrategia empresarial. Análisis de Sentimiento: Aunque es una técnica más antigua, sigue siendo relevante para comprender las emociones en las conversaciones de redes sociales. Valor del Retro: A pesar del rápido avance tecnológico, es crucial aprender de técnicas anteriores. Segmentación y Personalización: Segmenta la audiencia y personaliza el contenido para diferentes segmentos. Procesamiento del Lenguaje Natural: Emplee herramientas que entiendan el lenguaje humano para analizar el volumen y contenido de las conversaciones. Valorar la Volumetría: Preste atención a las tendencias en conversaciones y use esa información para desarrollar un plan.

Al continuar nuestra travesía por este mar digital, recordemos que la oportunidad yace ante nosotros. Seamos proactivos, flexibles y, sobre todo, en constante aprendizaje.

Como siempre he sostenido, en un mundo que evoluciona constantemente, la formación digital es nuestro principal aliado.

Por Arturo López Valerio, empresario tecnológico. @alopezvalerio

