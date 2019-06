Navarro dice invertirá en labor pastoral por su componente estratégico en el desarrollo del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, sostuvo un encuentro con la Unión de Pastores de Santo Domingo Norte, donde expuso que va a invertir en la labor pastoral por el impacto que tiene la misma en el desarrollo del país, tendiendo como eje el fortalecimiento de la familia.

“Yo les digo a todos los pastores y los sacerdotes que con Andrés Navarro como Presidente, la relación de las iglesias y el gobierno no va a ser una relación de ayuda. Eso se va a terminar. Yo voy a establecer alianzas estratégicas con todas las iglesias.

El objetivo común de todos, del gobierno de las iglesias, va a ser el fortalecimiento de las familias y en función de eso entonces vamos a invertir en la labor pastoral porque para mí la labor pastoral tiene un componente estratégico para el desarrollo de cualquier nación, especialmente de nuestra nación que es un pueblo fundamentalmente cristiano”, puntualizó.

Expuso que las organizaciones que tienen mayor vocación para trabajar en valores y en el fortalecimiento de la familia son las iglesias, y precisamente por esa razón es que serán sus aliadas estratégicas para el desarrollo de la República Dominicana.

Enfatizó que no pueden ser recursos marginales los que lleguen a la labor pastoral porque el impacto que tienen en cualquier comunidad es extraordinario.

Navarro relató que proviene del seno de una familia cristiana, compuesta por sus padres y los cinco hijos que procrearon. Confesó que tiene el privilegio de que un hermano suyo es sacerdote católico y una hermana es pastora de una iglesia cristiana. “Nos hemos desarrollado con un sentido ecuménico, profundamente cristiano, donde el amor y el respeto son expresión de la gracia de Dios”.

“He visto cómo mi hermano sacerdote transforma vidas a través del trabajo que él hace con madres, con hijos. He visto cómo mi hermana, la pastora Teresa Paz pasa madrugadas, noches enteras al interior de una familia, orientándola, dirimiendo conflictos. Se enfermó en una ocasión, que todos nos asustamos por el tren de vida que llevaba porque el teléfono de ella no deja de timbrar, gente buscando ayuda, familias buscando orientación”, expuso.

Manifestó que esa labor no puede ser marginal porque está permitiendo que mucha gente no se pierda, que familias vuelvan a unirse, que jóvenes y niños puedan vivir seguros y en paz, “pero comúnmente el Estado ignora el poder que tiene la labor pastoral. Andrés Navarro no lo ignora porque yo soy un producto de la labor pastoral y no tendría otra manera de ver la labor de las iglesias que no sea desde esa óptica, base de la sociedad y del desarrollo”.

De su lado, el obispo Elvis Medina manifestó que Andrés Navarro es un hombre con muchas cualidades humanas y no es exclusivo de un sector, sino que es un hombre de toda la sociedad dominicana. Destacó que por las diversas entidades públicas que ha pasado, ha dejado las huellas de un hombre serio, honesto y con mucho temor de Dios. Valoró positivamente que Navarro está muy cercano a todas las comunidades religiosas, incluyendo las católicas y protestantes. “Yo creo que si fuéramos a buscar un hombre idóneo para sustituir a Danilo Medina, yo creo que fuera Navarro la persona más indicada”.

En la mesa principal, acompañaron a Navarro, los pastores Domingo Aybar; Santana Manzueta; Elvis Medina; Wulki Melo, secretario general de la entidad.

La invocación al Señor estuvo a cargo del pastor Santana Manzueta, mientras que las palabras de presentación y motivación recayeron en el obispo Elvis Medina.

Anuncios

Relacionado