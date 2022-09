Náutico de Santo Domingo anuncia pesca del Marlín Azul 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Club Náutico de Santo Domingo informó que celebrará del jueves 3 al sábado 5 de noviembre la trigésimo primera edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlín Azul en la ensenada de Cabeza de Toro, Higüey, bajo la dirección de Daniel (Danny) Medina.

El anuncio fue hecho en medio de una rueda de prensa efectuada e martes en el Salón de Exhibiciones de Auto Hauss, y contó con las palabras de bienvenida a cargo del comodoro Héctor Duval, el agradecimiento por el presidente del comité de pesca Horacio Read y presentación de pormenores, así como del reglamento en la persona del director Medina.

“En nombre de la junta directiva les doy la más cordial bienvenida a este encuentro con los medios de comunicación. Debido al paso de la tormenta Fiona por el país, nos vemos en la necesidad de trasladar nuestro clásico para celebrarlo del 3 al 5 de noviembre. Estoy plenamente confiado en el apoyo que siempre nos brindan”, destacó el comodoro Duval.

Por su lado, el director del comité de pesca, Horacio Read, agradeció a los patrocinadores y clubes náuticos de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana, así como a relacionados y amigos del club, la acogida que dan a los torneos de pesca de la entidad.

Danny Medina, quien tiene la responsabilidad como director del torneo, expuso que el certamen será totalmente bajo la modalidad de liberación de la especie (All realease), cumpliendo con la resolución 24-2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dijo que esperan unas 25 lanchas y que cada una debe llevar un mínimo de tres pescadores y un máximo de cuatro. En la ocasión habrá dos categorías de lanchas: Clase A y Lanchas de Club.

Se puntualizó que las embarcaciones podrán salir y entrar a Cap Cana y Cabeza de Toro. En la categoría A podrán pescar marinos, capitanes y profesionales, en tanto que en la Club no serán permitidos.

Cada aguja azul liberada recibirá 300 puntos y las demás especies no serán válidas para fines de puntuación. El trofeo rotativo del CNSD será otorgado en la categoría de lanchas de Club al pescador que obtenga la mayor puntuación. El tiempo máximo de pelea es de dos horas.

Para la validación de cada liberación las embarcaciones deberán usar una cámara de video digital de alta resolución donde aparezcan la fecha y hora de manera que coincidan con el reporte realizado a control.

El primer día de pesca las lanchas saldrán de Cap Cana a las 7:00 am y desde Cabeza de Toro media hora más tarde. La tirada de líneas se hará a las 8:00 am y la recogido a las 5:30 pm. Al día siguiente la recogida está programada para las 4:30 pm. A partir de las 8:30 pm se procederá al acto de premiación y clausura.

El torneo cuenta con el patrocinio de My home Punta Cana, Banco de Reservas, Cap Cana, Imca, Seguros Reservas, Buena vista lakes, Cherry, Noriega, Rannik, Auto Hauss, Vento Dominicana, Kinnox y Alfa & Sánchez. De igual modo, WJ Reyes, ET Heinsen, Grupo Cometa, Medvel, Hardom, Brugal & Compañía, Johnny Walker, Cerveza Peroni, Emotion by Hodelpa, Noval P. y Constructora Rizek.

Entre los colaboradores se encuentran Yamaha, Pala Pizza, Only wáter, La casa del pescador, Blue Magic Fishing, Auto Marina, Libana Group, Importadora Costa, La Famosa, Avena La Americana, La aurora y Emilio´s.

