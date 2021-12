Natti Natasha viajaría con Raphy Pina y su bebé en el mismo avión donde murió “Flow La Movie”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una de las estrellas más afectadas es Natti Natasha, quien tenía previsto de volar este jueves en el mismo jet privado que se estrelló ayer por la tarde en República Dominicana. La industria de la música está de luto por la muerte del productor boricua Flow La Movie y su familia en un accidente aéreo.

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, declaró el esposo de la cantante dominicana, el productor Raphy Pina, a la prensa en San Juan, Puerto Rico, de acuerdo al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Según el productor, la reguetonera dominicana está tan afectada que no pudo acompañarlo al cuarto día del juicio en San Juan en su contra tras ser acusado de posesión ilegal de un arma automática.

“Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, indicó.

Pina, además, habló de la admiración que sentía por el recién fallecido productor y lamentó la terrible pérdida.

“Era un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella. Lamento mucho esa pérdida a Nio (García), a Casper (Mágico) que es su cuñado”, dijo.

Sobre “Flow La Movie”

José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, de 38 años, viajaba en el avión siniestrado junto a su esposa Debbie Von Jiménez García, de 31, y su hijo Jayden Hernández, de 4.

Según documentos de vuelo obtenidos por People, el jet privado sufrió una avería tras despegar del aeropuerto de Isabela, en Puerto Rico, y se estrelló cuando intentó aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo.

Además del productor, su esposa y su hijo, en el avión viajaban dos adolescentes de los que se desconoce la relación con Flow y los tres miembros de la tripulación, señaló People.

Varias personalidades han lamentado la muerte del productor musical como Ricardo Montaner, Rafael Piña, Don Omar o J Balvin.

