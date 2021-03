Natti Natasha promete bailar embarazada con el sencillo musical “Las Nenas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La popular artista urbana dominicana, Natti Natasha, reveló que grabó un tema junto a tres cantantes femeninas del género urbano, con las que nunca ha grabado y con las que promete realizar un perreo con su “barriguita”, tal como lo había soñado, con el sencillo “Las Nenas”.

“#LasNenas mi nuevo proyecto que sale la próxima semana, tiene en una canción a 3 nenas que hicieron lo que nunca se ha hecho en el género: unión, y para mí es un honor que ellas dijeran que sí y dieran lo mejor de cada una”, escribió en su publicación para anunciar el cuarteto que por primera vez unirá las voces de cuatro intérpretes del reguetón.

Al momento, para esta colaboración se han anunciado la argentina Cazzu y la colombiana Farina, quien se encuentra en el país para iniciar las grabaciones de la película “Flow Calle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

A través de un live que grabó en medio del mar este domingo 28 de febrero, Natti Natasha explicó la idea que nació en los primeros meses del inicio de su embarazo al conocer la feliz noticia de la llegada de su primer bebé, revelando que se aferró aún más al trabajo.

“Quiero quitar ese mito de la cabeza. Que la mujer si puede trabajar embarazada. Que estar embarazada, concebir, lograr este sueño único no es imposible. Y lo hice enfocándome en el trabajo. Me obsesioné con el trabajo, más que antes, quienes me conocen saben que es así”, dijo.

El sencillo está previsto a estrenarse este jueves 4 de marzo, y se espera que la última integrante del cuarteto sea anunciada este martes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)