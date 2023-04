Nati Ruiz Casado presenta sus aspiraciones como directora distrital de Cabarete

EL NUEVO DIARIO, CABARETE, PUERTO PLATA. – Nati Ruiz Casado presentó este jueves sus aspiraciones como directora distrital de Cabarete, Puerto Plata.

Ruiz Casado es una cabaretense que desde hace dos años creó el movimiento social “Cabarete Si Puede”, con el objetivo principal de rehabilitar los espacios públicos para entregarlos a la comunidad, como una forma de democratizar la cultura en sectores como la ciénaga.

Dicho movimiento, dos años después, se ha transformado en una propuesta política integral, para asumir la dirección distrital y resolver muchos de los problemas que enfrenta este distrito municipal, según un comunicado de prensa.

“Nací en Santo Domingo y soy de Cabarete. La ciudad de los deportes acuáticos que me ha enamorado al punto tal, que he renunciado a todo lo que la ciudad me ofrece, para poder trabajar sin descanso a favor de las comunidades más vulnerables de este distrito municipal, el cual, ha tenido ya tres gestiones municipales, sin dejar como legado, soluciones reales para mejorar la calidad de vida de los cabaretenses. Es por esto que he tomado la decisión de inscribir mi pre – candidatura como directora distrital de Cabarete por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, señaló Ruiz Casado.

De acuerdo al escrito, la militante del PRM ha hecho una labor social en la Ciénaga durante años, logrando recuperar su único parque público, entregándole a la comunidad un espacio donde ahora las familias pueden asistir con seguridad y los jóvenes pueden practicar deportes como el basquetbol y disfrutar de la Laguna Cabarete y Goleta.

Como parte de sus propuestas para Cabarete, Ruiz Casado plantea: la recuperación de espacios públicos como la laguna, un plan para la movilidad sostenible, acciones creativas para el turismo comunitario y cierre de la brecha entre la costa y “el otro lado de la acera”, desarrollo y mejora de actividades deportivas, clasificación de residuos y recogida de basura más eficiente, recuperar algunos accesos públicos a la playa de Cabarete, habilitar espacios para estacionamientos municipales, hacer jornadas de iluminación para las calles de todos los sectores de Cabarete, reforzando la relación público- privada para el logro de estas metas.

Uno de los ejes fundamentales que Ruiz Casado propone para el Ayuntamiento de Cabarete, es crear el primer centro educativo comunitario, donde los cabaretenses puedan recibir capacitaciones como: inglés, surf, kite surf, wind surf, masajes, artesanías con materiales reciclados, etc.

Este plan de capacitación gratuita para mejorar la calidad de vida de la gente, responde a una propuesta que según la pre-candidata por el PRM afirma “será histórico para Cabarete”, es la construcción del primer edificio de municipal, el cual se llamará: “La Casa Azul”, en honor a la familia Viñas, por ser uno de los primeros dominicanos que urbanizaron este distrito municipal, en el espacio que hoy se conoce como “Pasillo de Pomodoro”.

Agrega que el PRM de cara a las elecciones 2024, está trabajando en propuestas innovadoras para enfrentar los problemas sociales que durante años la República Dominicana ha enfrentado. Como parte de estas innovaciones políticas a nivel de ayuntamientos locales, está la propuesta de la pre-candidata Nati Ruiz Casado como directora distrital de Cabarete, para este Distrito Municipal de la Costa Norte del país.

