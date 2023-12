Nathanael Concepción advierte resultados de PISA no serán buenos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Nathanael Concepción, sostuvo este jueves que el sistema educativo dominicano es crítico, ya que, según agregó «estamos esperando los resultados de PISA que se augura no serán buenos».

Antes de PISA hubo un estudio que dice que el 60% de los jóvenes estudiantes dominicanos no entienden lo que leen, y si no entienden lo que leen, entonces qué es lo que están aprendiendo», y puntualizó que la escuela debe ser transformada, tachando como un «problema», la tanda extendida, ya que «la extensión de la tarde no se aprovecha bien, porque no hay un programa claro».

Ante el poco crecimiento de la economía nacional, expuso que se debe a factores tanto internacionales como de política local, y usó como ejemplo, la deficiencia de los servicios públicos, «desde obtener un pasaporte y obtener una licencia, hasta obtener cualquier servicio, hemos tenido una desmejoraría.

Además, al participar en el programa Primera Hora, Concepción señaló que hay una serie de políticas erráticas que han contribuido a debilitar las condiciones de vida del dominicano. «En definitiva, vemos que las premisas que permitieron el triunfo de Abinader, no están presentes en el 2024».

Con relación a las tasas de rechazo que generan algunos líderes políticos, dijo que «todo el que genera un liderazgo genera simpatías y antipatías, pero el tema es el balance, la simpatía es mucho mayor que la antipatía que tiene en un segmento. Si mides la tasa de rechazo del presidente Abinader entre el 2020 y ahora, te darás cuenta que es más grande, y a medida que pasa el tiempo en su ejercicio, crece, porque va generando un desgaste natural».

«Vemos una batalla electoral en la que el presidente Fernández anda entre un 33 a 36 por ciento, y el gobierno anda entre un 40 a 43 por ciento, en posicionamiento», alegó el miembro de la FP, agregando que «el problema del gobierno son las matemáticas y la aritmética para llegar a la primer vuelta, y están preocupados, porque si no ganan en primera vuelta, no ganarán en segunda».

Sobre la supuesta corrupción que según dijo arropa a la República Dominicana, Concepción expuso que es un problema que debe ser enfrentado a nivel institucional, «y el que comete ese delito y roba dinero público, debe ser sometido a la justicia, sin miramientos, sin ver el partido ni de dónde proviene», por lo que dijo que la lucha contra la corrupción debe ser una lucha institucionalizada y no politizada, colocando como ejemplo que en el actual gobierno, hay más de 23 funcionarios que han renunciado o han sido destituidos por «problemas de corrupción, pero no están presos».