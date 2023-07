Nathan Knight firma un contrato dual con los Knicks

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Nathan Knight continuará su carrera en los New York Knicks. Según ha asegurado Anil Gogna, periodista de No Trade Clause, el ala-pívot ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato two-way con la franquicia neoyorquina, de modo que compaginará la temporada en la NBA con su presencia en los Westchester Knicks de la G League.

Knight cuenta con tres cursos en experiencia en la liga, aunque nunca ha tenido demasiado peso en ninguno de ellas. Su debut se produjo en el 20-21 con los Atlanta Hawks, a los que llegó también mediante un contrato dual similar al que firmó posteriormente en Minnesota. Allí, tras su primer año, le llegó la oportunidad de firmar su primer acuerdo regular, pero este verano los Timberwolves rechazaron la team option para la 23-24 y le mandaron de vuelta al mercado a buscarse el futuro.

Sus promedios a lo largo de estas tres temporadas son muy similares y no demasiado ilusionantes. Con 3,7 puntos y 2 rebotes por partido difícilmente llamará la atención de nadie por sus números, pero lo cierto es que, con una presencia en pista de apenas 7 minutos por noche, es complicado exigirle más. En ocasiones puntuales en las que ha tenido más presencia ha dejado actuaciones interesantes, como los 20 puntos y 11 rebotes que firmó ante Boston en diciembre de 2021, y tal vez sea ese potencial el que aspiren a extraer los Knicks.

En este sentido, puede haberle perjudicado formar parte de una plantilla con un frontcourt tan concurrido como el de Minnesota, en el que le ha sido complicado hacerse un hueco. Veremos si, sin tantos grandes nombres en el juego interior, consigue tener algo más de peso y terminar de establecerse.

