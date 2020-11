Nathalie Hazím, la artista que utiliza su música como herramienta de ayuda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sus temas impregnan todo el sentimiento que lleva dentro, sus composiciones revelan su alma y su espíritu, y sus ganas de hacer algo por el mundo convierten su arte en auxilio.

Nathalie Hazím es un artista en el sentido puro de la palabra, quien utiliza su música como herramienta de ayuda, y decide no quedarse de brazos cruzados ante una situación que nos afecta a todos: la pandemia de coronavirus.

Su sencillo musical “Puertas adentro” reunió a voces locales convirtiéndolo en un proyecto de ayuda que nació del deseo de auxiliar y apoyar a los más vulnerables, razón por la que, con su tema, decidió unirse a una fundación con el propósito de llegar a varias comunidades del país.

En esta ocasión, Nathalie conversó con El Nuevo Diario sobre las acciones que está desarrollando durante la pandemia, sus aprendizajes durante el período de confinamiento, su proyecto benéfico y lo que le depara el futuro.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música?

Respuesta: Sabía que el arte y la música serían parte de mi vida. Entré al ballet por gusto de mi mamá, sin embargo, fue mi primer roce con ella. Con entender que la música movía no solo el cuerpo sino las emociones, fue el camino hacia ese primer momento en un parque donde tome un micrófono para cantarle a unos niños que estaban recibiendo palabras de aliento y comida hace más de 15 años.

P. ¿Qué disfrutas más? ¿Cantar o componer?

R. Cada una tiene una magia y un miedo que debo siempre de sobrepasar. El componer te desnuda completamente y te da ansiedad porque no sabes hacia donde terminará ese escrito, y cantar es una adrenalina impresionante que también lleva cierto miedo, pero cantar en el escenario me hace sentir que pertenezco ahí.

P. Si pudieras abrir un show para cualquier artista, ¿Quién sería?

R. Pablo Alborán ha sido por muchos años de mis cantantes favoritos. Adele por igual.

P. Sabemos que tienes conocimientos en el área del cine. ¿Has pensado ejercerla paralelamente con la música?

R. El cine lo estudié porque quería aprender todo lo que tenía que ver con el arte. El conocimiento que me dio el haberlo estudiado me ha permitido ponerlo en práctica en una de mis compañías que es una casa productora, pero a la vez en mis propios videos musicales.

P. ¿Qué te falta por aprender o perfeccionar?

R. Creo que me falta la vida por aprender (risas). Me encanta saber, entender, aprender, rodearme de gente sabia con quien pueda absorber un poco más de sus conocimientos. En la música, en la vida, en el arte, en familia, me falta mucho por perfeccionar.

P. ¿Quién es tu inspiración y modelo a seguir?

R. Mi modelo siempre fueron mis padres y cada vez lo comprendo más. Después de tantos años sigo viendo esa historia que nos contaron de cómo se conocieron, como salieron adelante con todo en su contra, como el trabajo duro da sus frutos, y sobre todo la honestidad entre ellos dos.

P. Desde el punto de vista laboral y personal, ¿Cómo te ha afectado la pandemia y la cuarentena?

R. Creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y atemorizantes que he vivido. Me reinvente y hasta más en salud estoy (risas). Tengo muchos años manejando una agencia publicitaria que inicie en la universidad, y sabiendo que para hacer música necesitaba poder tener capital para invertir, me he manejado siempre. Para poder obtener algo hay que trabajar y mucho.

P. Cuéntanos de tu sencillo “Puertas adentro”, ¿En qué te inspiraste para este trabajo y reunir a tantos colegas?

R. Puertas Adentro nació por mi deseo de ayudar, de buscar la manera de no quedarme sentada y de paso sanar. ¿Cómo así? ¡Simple! (risas). Cuando inició el encierro total de todas las empresas y el paro completo del mundo activo del entretenimiento pensé que ya todo estaba acabado. Entre la música y la preocupación de la gente, entendí que lo que tenía que hacer era precisamente eso “música”. Me puse a escribir y salió esta frase inicial “Hoy sabes que cada cosa que tú tienes es pura materia y se va como viene, cuando sea la hora de volver a vernos, prometo será mejor”. Pensé que la mejor manera de ayudar es donar la canción a una fundación que pueda junto conmigo llegar a muchas comunidades de mi país.

P. Junto con tu proyecto “Puertas Adentro” te vimos entregando en La Ciénaga artículos de higiene y otros insumos, ¿Qué tal fue la experiencia?

R. Cada vez que voy a una de las comunidades a hacer entregas lo único que puedo dar es gracias a Dios por permitirme ser un instrumento atravesado de la música para ayudar, y sobre todo entender que somos privilegiados. Para ayudar solo se necesita disposición, y eso definitivamente me muestra lo pequeña que soy y lo grande que es dar.

P. ¿Podemos esperar otra obra benéfica en un futuro cercano?

R. Con Puertas Adentro seguiré ayudando. La forma de esa ayuda puede ir cambiando según la necesidad del momento y de las personas, pero definitivamente seguirá la obra.

P. En términos musicales, ¿Qué podemos esperar de ti para el próximo año?

R. Me emociona seguir creando, seguir presentando mi corazón, mis deseos, mis miedos y básicamente quien soy en canciones, y eso lo verán si Dios me lo permite por todo lo que queda del año. Viene una nueva canción que me tiene emocionada, porque será recordar y volver a hacer algo que hace muchos años hice.