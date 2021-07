Natam Jafet, la otra revelación de Premios Soberano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMIGNO.-Sin duda alguna, uno de los momentos más significativos de Premios Soberano fue el musical “Un verdadero héroe” en el que se reconoció la titánica labor de los médicos y personal de salud en plena pandemia, donde muchos, incluso, han perdido sus vidas.

Pero quién fue el autor de tan sublime composición, la cual tocó las fibras más profundas de la gratitud y valor humano? Se trata del cantautor y arreglista dominicano Natam Jafet, quien confiesa que fue inspirado por el mismo Dios.

“Leí una vez que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Así lo creo y lo he vivido en cada trabajo que me ha permitido realizar. Aun cuando no encuentro las ideas, se las pido de todo corazón. El me muestra que puede realizar grandes obras a través de nosotros”, sostiene.

Explica que en su rol como maestro de educación musical ya venía trabajando con sus alumnos el tema de ese héroe interior que todos llevamos dentro. Ese que nos permite salir adelante en situaciones difíciles, como la provocada por el Covid 19. No obstante, continúa, cuando René Brea, productor de los Premios, le explica lo que buscaba en ese homenaje, sin pensarlo dijo que si, aunque lo cierto es que la canción la terminó días después.

Natam Jafet, con más de 23 años dedicados a la música, inició el emotivo homenaje cantando en cinco idiomas, a solicitud de producción y estuvo acompañado de la cantante Amanda Mena, quien viajó de forma exclusiva desde Estados Unidos, junto a un selecto grupo coral. Las cuerdas (violoncello) fueron de su hijo Gabriel, desde Wisconsin, USA. El Soberano Especial Homenaje a los Médicos fue recibido por el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián.

La presentación contó con una bien lograda producción audiovisual y escenografía, bajo la producción general de Brea.

La canción Un verdadero héroe, de corte inspiracional, forma parte de su nueva producción musical, en la cual trabaja de forma incansable y pretende sacar al mercado a final de octubre de este año.

