Natalia Lafourcade vuelve al escenario a cantarle a México y a la tradición

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade volverá a subirse al escenario del Auditorio Nacional de la capital, tras haber anunciado hace un año su retiro temporal, para cantar a la tradición y a la variedad musical existente de México.

Después de un año en el que la artista necesitaba “descansar de los aeropuertos y los hoteles” y durante el que se enfocó en desarrollar proyectos personales y zanjar asuntos pendientes, ofrecerá un concierto lleno de sorpresas por una buena causa.

Uno de los proyectos en los que se enfrascó durante este tiempo alejada de las tablas fue en la reconstrucción del Centro de documentación del son jarocho, cuyo empujón final será precisamente lo recaudado en el concierto del día 4 de noviembre.

Este lugar, que se encuentra en el estado oriental de Veracruz, sufrió grandes daños durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y se quedó sin techo, lo que le impidió continuar con la investigación sobre este género musical basado en los fandangos y que tanta relevancia tiene para los mexicanos en genera, y para los veracruzanos en concreto.

Lafourcade (Ciudad de México, 1984) visitó Jáltipan de Morelos (Veracruz), donde se encuentra el centro, por primera vez hace varios años junto a los Cojolites, fundadores del lugar y quienes presentaron con ella en el Auditorio Nacional su disco “Hasta la raíz” (2015).

“Fuimos allá para ensayar y me recibieron con mucho cariño. Después pasaron meses, fui a uno de los talleres que organizaban y me enamoré del trabajo que hacen los Cojolites y la comunidad. (…) Eran 70 músicos a la luz de la luna creando un fandango”, explicó la cantante.

Desde entonces tuvo una conexión muy profunda con el lugar y su gente, y el hecho de haber vivido la experiencia de pasar unos días con ellos la llenó “de esperanza y ganas de promoverlo”.

Se necesitan más de 11 millones de pesos (unos 560.000 dólares) para rehabilitar el edificio y para ello Lafourcade decidió pausar este “espacio sabático” y planear minuciosamente el concierto en el que habrá invitados muy especiales: desde artistas reconocidos internacionalmente como Mon Laferte o Jorge Drexler, hasta grupos de música regional de distintos puntos de México.

“Hay algo que me encanta de este proyecto. Hay un grupo de 10 músicos que vienen del mundo clásico, otro grupo de son jarocho, otro norteño (etcétera) y todos conviven para crear algo. Si eso se puede hacer con nuestra música también se puede hacer con nuestra sociedad”, comentó la mexicana.

Para ella su país se encuentra en un momento muy importante en el que “mucha gente está despertando” y dijo que “si pudiera decirle algo a los líderes de México sería que por favor despertemos”.

Después de dos décadas de éxitos musicales, progresivamente Lafourcade ha ido orientando su vida a utilizar la música para luchar por causas sociales desde su posición de artista reconocida internacionalmente.

“Llega un punto que dices ¿ahora qué hago? Estoy haciendo lo que más amo y me da de vuelta más de lo que necesito. ¿Cómo puedo apoyar a otras personas desde una tarima donde se me escucha? No es nada fácil, pero hay que equilibrar”, expresó.

Aunque no entraba en los planes iniciales, el concierto del próximo 4 de noviembre también se está convirtiendo en un disco que Lafourcade se encuentra grabando en el estudio actualmente.

“Dije que como en cinco años no quería meterme al estudio pero todo cambió. Este proyecto tiene espíritu muy bonito. (…) Espero que si todo sale bien un canto por México pueda apoyar otras causas relacionadas con regenerar un tejido social a través del arte”, sentenció.

