Natalia Jiménez habla por primera vez de su divorcio con Daniel Trueba

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Hace un tiempo, se dio a conocer que Natalia Jiménez se divorciaba de Daniel Trueba con quien estuvo casada por cinco años. La decisión de acuerdo con la cantante no fue fácil, pero buscó ayuda para salir adelante de esta situación personal.

“Este año y medio estuvo bien difícil. Y para mí sacar fuerzas de donde no las hay, es un poco imposible, pero tienes que hacerlo”, confesó Jiménez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “A lo mejor doy esa imagen de mujer fuerte, pero también me derrumbo. Voy a terapia”.

Pese a que hubo muchos conflictos con su ahora exmarido, lograron solucionar lo relacionado con el cuidado de la hija de ambos Alessandra. “La tengo una semana sí y una no porque mi exesposo y yo tenemos custodia compartida”, reveló.

“Entonces, la semana que me toca a mí estoy con ella y la que no estoy trabajando. A veces me toca, que la semana que me toca con ella tengo trabajo y esa semana se queda con el papá”, agregó.

“No me deja cantar en casa. Cuando me ve cantar en casa dice ‘mamá no, eso cuando viajes’. Si le tiene tirria a que me vaya, no le gusta que vaya. Sabe que me voy para cantar, entonces no me quiere oír cantar”.

Respecto a las declaraciones en su contra que hizo Daniel Trueba, ella no le da mayor importancia. “Que digan lo que quieran. Es muy fácil hablar mal de la gente. También puedo hablar mal de la gente, pero no lo hago porque soy una dama y al final tengo que centrarme en mi trabajo. A mí no me va a pagar las cuentas que hable mal de nadie”, concluyó.

