Natalia Améstica recula y niega que mató a Canserbero

Canserbero y Natalia Améstica (Ilustración: El Nuevo Diario)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Natalia Améstica, la exmánager del rapero venezolano Tirone José González Orama (Canserbero) que hace pocas semanas confesó haber asesinado al cantante, reculó y negó haber cometido el crimen.

Ahora la dama alega que recibió presión para hacer el video y confesar una muerte que presuntamente no cometió.

De acuerdo al periódico chileno “La Tercera”, desde la prisión la mujer envió una carta a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara donde entregó su testimonio, que es totalmente distinto al que entregó a finales de diciembre del 2023.

Según lo recopilado por el citado medio, la nueva versión de Natalia narra que el rapero pidió alojamiento en el apartamento donde ella y su pareja, el hoy occiso Carlos Molner, vivían.

Esa noche Tirone se sentía muy mal y lloraba, por lo que habló con él muchas cosas, “pero muchas no tenían lógica”. Natalia dijo que lo dejó en una habitación y que se fue a dormir a otra con su entonces pareja.

“Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4.00 de la mañana -o casi las 5.00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta”, indicó.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 9-1-1. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, agregó Natalia.

Al narrar su versión, contó que vio a su novio tendido en el piso y que salió del apartamento corriendo y gritando auxilio hacia donde los vecinos. También dijo que entró en shock y se fue a su cuarto donde sostuvo a su perro, sin mencionar ninguno de los detalles que ofreció en la presunta confesión.

Después de dar a conocer esta versión de los hechos, los abogados desestimaron la confesión de Améstica en el video que se viralizó en redes.

