Nashla Bogaert, Magnolia Núñez y Celinés Toribio estarán en X edición de Premios Platino en Madrid

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La X edición de los Premios Platino que se celebrará el próximo 22 de abril en el Palacio Municipal de IFEMA en la ciudad de Madrid, España, será el hito que conmemorará toda una década de logros destacables para un cine iberoamericano que cada vez más reafirma su lenguaje y sus contornos con especial empeño y profesionalidad.

Según indica este lunes un comunicado, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano que constituyen los premios convoca a todas las estrellas de la actuación, de la producción y del cine de hoy y de siempre a darse cita a las actividades organizadas los días previos y a la gala misma de premiación, por lo que la actrices Nashla Bogaert, Magnolia Núñez y Celinés Toribio estarán presente.

Los primeros nombres de los talentos que han confirmado su participación en los Premios Platino de este año comienzan a conocerse y, como es costumbre, son destacadas figuras del panorama cinematográfico hispano y portugués.

Antonia Zegers destacada por su participación en el largometraje El castigo; Magnolia Núñez reconocida por su actuación en Carajita y Laura Galán quien forma parte del elenco de la obra Cerdita, todas nominadas en el renglón Mejor Interpretación Femenina estarán presentes.

También asistirán a la gala Peter Lanzani, candidato por Argentina 1985 a la Mejor Interpretación Masculina. Desfilarán por la alfombra roja los nominados a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Norman Briski, candidato también por Argentina 1985, y Ramón Barea, que concurre por su trabajo en Cinco lobitos.

Completarán el apartado interpretativo cinematográfico Alejandra Flechner, por Argentina 1985, Carmen Machi, por Cerdita, y Susi Sánchez, por Cinco lobitos, que estarán en el patio de butacas a la espera del Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

Numerosos talentos de la pequeña pantalla acudirán a la gala en busca del ansiado galardón: las candidatas a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad, Cristina Umaña por Noticia de un secuestro;Natalia Oreiro por Santa Evita, y Paulina Gaitán por Belascoarán.

Así como los nominados a la Mejor Interpretación Masculina, Guillermo Francella por El encargado; Juan Diego Botto por No me gusta conducir y Juan Pablo Raba por Noticia de un secuestro.

Por su parte, Alejandro Awada por Losi, el espía arrepentid; David Lorente por No me gusta conducir y Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro. Asistirán como nominado a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto de Miniserie o Teleserie, y Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad; Leonor Watling por No me gusta conducir y Majida Issa por Noticia de un secuestro harán lo propio a la espera de conocer la ganadora del Platino a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

El Star- System Iberoamericano se cita en el décimo aniversario de los platinos

A la destacada presencia de nominados en la gala de la X Edición de los Premios Patino también se suman algunos de los artistas más destacados del panorama iberoamericano que se encargarán de entregar las estatuillas.

Figuras como Aislinn Derbez, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Benjamín Vicuña, Carlos Torres, Cayetana Guillén Cuervo, Cecilia Suárez, Diego Calva, Esmeralda Pimentel, Jorge Perrugoría, Juan Carlos Arciniegas, Juan Minujín, Juanita Arias, Manolo Caro, Natalia Reyes, Nerea Barros, Óscar Martínez, Paco León, Rubén Cortada, Sara Linares y Yanny Prado pasarán por la alfombra roja de los premios antes de dar una alegría a los triunfadores de la noche.

También desfilarán por la alfombra roja de la gran noche del audiovisual iberoamericano populares nombres del star-system iberoamericano, como Adelfa Calvo, Adrián Lastra, Alejandro Claveaux, Alicia Banquez, Álvaro de Luna, Ana María Simón, Antonio José, Blas Cantó, Celinés Toribio, Nashla Bogaert, Carmen Sánchez, Clara Alvarado, Dulceida, Emmanuel Palomares, Erica Rivas, Francisca Aronsson, Irene Visedo, Javier Pereira, Jesús Castro, Jesús Mosquera, Laila Garín, Laura Ramos, Leticia Dolera, Lucas Vidal, Lucrecia, Ludwika Paleta, Mane de la Parra, Marilú Martínez, Marta González de la Vega, Michel Brown, Natalia de Molina, Nil Moliner, Reynaldo Pacheco, Silvia Alonso, Sofía Ellar y Vanesa Martín.

Sobre los Premios Platino

Los Premios Platino son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, Volvo, LaLiga, ¡Hola!, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio Platino de Honor.

Sobre Egeda dominicana

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda dominicanba es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.

