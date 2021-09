Narcotráfico y política

Acabamos de leer la frase, “sin el soporte de la clase política, el narcotráfico no se hubiera sostenido en el país”; y nos preguntamos, ¿Cómo se sostiene en los países más institucionalizados, donde el soporte político es mínimo o nulo?

El narcotráfico es un tipo de delincuencia a un nivel más elevado, que la delincuencia común y corriente; éste es un negocio que mueve inmensos capitales; desde las estimaciones del año 2009 de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), no existen datos sobre los montos movidos el negocio de los narcóticos.

En ese momento se estimó, que unos US $ 360,000 millones de dólares era producto de las operaciones en el mercado de los narcóticos en el mundo cada año; luego en el informe del 2017, esta oficina de la ONU, hace más hincapié en los daños producidos por el flagelo; por ejemplo, señala que 190,000 personas fallecen prematuramente cada año por consumo de narcóticos.

Mirando esa astronómica suma de dólares, que a este 2021, si no se ha duplicado está cerca, porque los mercados se multiplican de manera exponencial, nos preguntamos: ¿pueden cuatro chivitos jartos de jobo, en Latinoamérica ser los responsables de este multimillonario negocio?

Esta es una industria, que tiene brillantes cerebros a sus servicios; tienen un método para cada caso; cuando un partido o líder político decide confrontarlo, en uno de nuestros países subdesarrollados, es atacado despiadadamente, hasta estigmatizar y quebrantar su arraigo dentro de las masas de electores.

Se adueña de los medios de prensa, comprando voluntades; es normal ver periodistas comentaristas, esgrimiendo el argumento de la imposibilidad de eliminar el tráfico de narcóticos, o metiendo en el mismo saco a todo el mundo, y dejando en el aire supuestos conocimientos de acciones ajenas, que lanzan como amenazas.

Se han hecho expertos en sembrar dudas, sobre todo aquel que los combate con la ley, o con las ideas. A los asesinatos físicos de sus contrarios se vienen a sumar los crímenes morales, con los que tratan de cambiar la percepción popular sobre los entes sociales contrarios.

En la República Dominicana, el narcotráfico ha hecho un espacio de poder político; a tal punto que el Ex presidente Hipólito Mejía no se sonroja al ir a visitar al confeso ex convicto Quirino Ernesto Paulino. Recordemos que este señor fue su jefe de campaña en la provincia de Elías Piña, para las elecciones del 2004; y hay fotografías en la prensa nacional siendo juramentado por un cuñado del Ex presidente.

La persecución de Figueroa Agosto, dejó una estela de sangre y de fango en el tejido social dominicano; pero no vale la pena en este enfoque evaluar los crímenes sangrientos, veamos algunos los lazos militares y políticos.

Ante los abatimientos públicos de un coronel del ejército dominicano, y algunas personalidades de la vida comercial y pública en la ciudad Capital, hubo una reacción inesperada, en el momento del crimen del dueño de una famosa panadería, cuando uno de nuestros personajes políticos dijo: “yo se lo dije, que los iban a matar a todos”.

Aquí nos preguntamos, pero ¿Quiénes son todos, y quiénes los iban a matar?; la prensa publicó esta expresión, pero nunca fue tan acuciosa para hacer las investigaciones que de ella se derivan.

El primer asesinato, fue de un coronel activo; y siguieron otros de menos rangos, a los que no se le dio mucha importancia; todo esto sucedía, mientras las fuerzas de seguridad andaban tras los pasos de Junior Capsula (Figueroa Agosto).

La incidencia de la red de tráfico internacional Falcón en nuestro país, no es algo extravagante dentro de la anormalidad que nos obliga a vivir el narcotráfico; lo extraordinario, es la incidencia de esa red dentro del partido de gobierno del presidente Abinader.

El histrionismo de un video puesto en las redes sociales, donde un supuesto capo amenaza al Presidente de la República, porque supuestamente no ha cumplido con el compromiso asumido con él en la campaña; nos llevó a pensar en un chiste de mal gusto, pero cuando se han desatado estos escándalos, hasta con funcionarios nombrados por decreto, ahora no sabemos qué pensar.

En solo un año este gobierno ha sido más afectado por los destapes de sus capos, que ningún otro en los períodos completos.

Dudamos mucho, que un hijo de don José Rafael Abinader, acepte fondos provenientes del narcotráfico, sabiendo su procedencia. Creemos que el Lic. Luis Abinader estuvo muy mal asesorado y acompañado en la pasada campaña presidencial.

Solo la iluminación divina le permitirá al Presidente, salir con bien de las garras de estos halcones.

