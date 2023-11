Naironi Viloria sale de SIN: «Es momento de asumir nuevos retos»

La periodista dio a conocer la información a través de su cuenta en la red social Instagram. « ¡Buenas tardes! Con sentimientos encontrados les escribo éste post, pues tras tomar una dificil decisión ya no estaré informandoles en noticias SIN».

«Durante 16 años éste no solo fue mi trabajo, tambien mi familia y este espacio no me alcanzaría para escribir todo lo que quisiera expresar, pero aún es muy emotivo para mi, asi que seré breve, es momento de asumir nuevos retos, ojo siempre con la entrega, pasión y disciplina que ustedes conocen», dijo.