“Nadie sale y nadie entra a Sajoma y Jánico el lunes”, proclaman convocantes a paro contra represa de ríos

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La coalición Socioambiental en Defensa de La Sierra convocó a un paro general en contra de las intenciones del Gobierno de represar, en plena cordillera, los ríos Bao y Jagua con la construccion de la presa de Las Placetas.

Los organizadores establecen en una comunicación que “nadie sale y nadie entra a San José de las Matas y Jánico el próximo lunes”. El paro cuenta con el apoyo de los sindicatos de transporte de Jánico, SAJOMA, Juncalito y La Cuesta; además, la Asociación de Profesores de SAJOMA y Jánico quienes han recomendados a los padres no mandar a sus hijos a las escuelas por motivo de seguridad al igual que a los profesores viajeros.

Cientos de comercios se han unidos al llamado a paro en contra de lo que entienden sería la destrucción de la vocación ecoturística de La Sierra y con esto su principal actividad económica comercial, por la desaparición de la mayor parte de las cuencas de los ríos Bao y Jagua y los balnearios que activan el turismo en la zona.

Según datos de la Fundación Ecológica Tropical ( FUNDETROP), aproximadamente 65 kilómetros de las subcuencas tendrían un impacto directo de los embalses; 38 kms del Bao y 27 kms del Jagua, ríos que están represado en los embalse Tavera, Bao y López -Angostura.

Los representantes de la coalición afirman que “el Gobierno no escucha y no quiere ver que las comunidades no quieren este proyecto que es un atentado en contra de su principal medio de vida”.

La lucha en contra del proyecto cumple un año luego del anuncio de reinicio de los trabajos por el actual gobierno que encabeza Luis Abinader y se han organizado alrededor de 10 manifestaciones en Jánico, Juncalito, El Caimito, SAJOMA, Santiago de los Caballeros y Estado Unidos, varias manifestaciones multitudinarias.

