Nadie debe profanar, mucho menos si es un ignaro del tema

En fecha 25 de noviembre del 2020 escribí un artículo en este diario (página digital), con el siguiente título: Hermanas Mirabal: Los Héroes del Pueblo son Inmortales. El sacrificio de ellas y Rufino De la Cruz, al igual que el de Manolo Tavarez y Caamaño, fue tan inmenso que jamás podrá escribirse la historia de este país sin ellos, son ejemplos de dignidad nacional al igual que el de Duarte y Luperón. También hay otros muy notables Héroes, como Fernández Domínguez del que debe hablarse mucho y nadie puede venir a profanar a un Amín Abel Hasbún, a una mujer como Aniana Vargas o a una Aleyda Fernández, salvo que no crea en la justicia y en un Estado de bienestar para el pueblo dominicano, pues quien emite juicios contra Las Hermanas Mirabal quiere defender lo indefendible como lo es este Estado de malestar que sigue rigiendo la sociedad dominicana. Como dijera la gran comunicadora Altagracia Salazar, a una joven Hazim de quien publicaron en las redes un video o una reseña de un video que ella subió por las redes y la señalan por haberse referido despectivamente contra Las Hermanas Mirabal, hay que perdonarla. Yo digo también digo hay que perdonarla, porque ella no puede hablar de lo que no sabe y ni ella sabe de socialismo y de comunismo, ni sabe de justicia.

No vivimos en un Estado de bienestar, no vivimos en un país con pocas desigualdades si no con muchas y grandes desigualdades, ni donde todo el ser humano que vive en él tiene garantizado el consumo de las calorías en los alimentos suficientes para vivir; tampoco vivimos en un país donde el ciudadano pueda andar por las calles dominicanas, como peatón o en vehículo, con tranquilidad porque la delincuencia reina desde que el neoliberalismo se impuso como modelo económico hace más de 40 años, porque la pobreza creció y las reformas políticas crearon inestabilidad con la flexibilidad para el capital invertir y explotar más que antes la fuerza de trabajo, pero aumentando el desempleo y alargando las jornadas para los pocos proletarios que las empresas decidieran mantener en el empleo; aumentaron los jóvenes desocupados, muchos de ellos no podían años atrás y tenemos algunos que hoy no pueden estudiar aun en las universidades, aumentaron las migraciones, también aumentó la proliferación de pandillas juveniles de delincuentes y apareció el crimen organizado que opera sin fronteras; a todo eso se agrega, sumado a la falta de seguridad ciudadana y estimulada por el uso abusivo de la tecnología, la pérdida de los espacios de interacción social, la desaparición de los grupos secundarios (clubes juveniles y sindicatos de trabajadores) en los que se daba una fuerte interacción juvenil y el aumento del individualismo y la ausencia de la solidaridad, la falta cohesión social y de integración social, lo que es un caldo de cultivo para el crimen, el cual prolifera ante la falta de seguridad ciudadana porque el Estado (la sociedad política) no la garantiza y la misma sólo es garantizada por la seguridad privada en algunos espacios de las plazas comerciales llamadas Mall, aunque no en un 100 %. Para ilustrarse mejor, porque no solo es un problema de nuestro país (léase: Patas Arriba- La Escuela del Mundo al Revés de Eduardo).

Para entender ese Estado de malestar en que vivimos y el individualismo extremo, sobre todo en el caso de la nula interacción social de los sujetos sociales en muchos espacios públicos, pero que ha invadido los espacios privados también y provocado hasta la ruptura de muchas familias nucleares; bastaría con leerse el libro: Alma Global, escrito hace aproximadamente 20 años por Pico Iyer, por aquel entonces el autor era un ciudadano global, cuando todavía no existían los teléfonos inteligentes; a todo esto hay que agregar que, pese a las grandes desigualdades, la expansión del mercado es tan grande y es tanta la voracidades de los grandes capitales por las grandes ganancias que el planeta y la especie humana están amenazados de muerte. Los más de 3, 000,000 de motocicletas o motores de dos ruedas y más de dos millones de vehículos de 4 ruedas o mas no sólo contaminan sino que también constituyen una amenaza para el desplazamiento por los aproximadamente 30,000 kilómetros de calles y carreteras, convirtiendo al país en una gehena y cada una de las vías públicas en un leteo de ella.

Quien escribe entiende que Las Hermanas Mirabal si bien aspiraban a que saliéramos de la dictadura de Trujillo, aspiraban a una sociedad con mucho menos desigualdades que las que hoy tenemos, pese a que ellas no respiraron la pobreza, pero eran unas sempiternas enamoradas de la justicia y la igualdad. Recuerda el autor de este articulo haber leído una reseña de alguna declaración o confesión de Minerva, pero de la cual no puede citar la fuente porque no la recuerda y ni la tiene, donde ella decía de ella y sus hermanas: Nosotras luchamos hasta la abolición definitiva de todos los privilegios.

En una novela de Ramón Alberto Ferreras (El Chino), titulada: Las Mirabal, quien escribe la tenía y la leyó pero se le perdió, la cual lamentablemente no aparece en librerías y los familiares del autor no la han reeditado o reimprimido. Hay un dato interesante que leí en ella, pues parece que Minerva fue quien le dijo a Manolo que unos hijos que su padre había tenido fuera del matrimonio debían heredar igual que ellas. Recordemos que en aquellos tiempos los hijos que no eran de matrimonio no heredaban si no lo reconocían los padres.

Aquí en República Dominicana y en otros países los parques de vehículos de motor de combustibles fósiles que son amenazas, mientras el Estado no pone tope a la importación de vehículos. Hace muchos años el empresario José Antonio Mari, quien llegó a ser congresista por el Partido Revolucionario Dominicano en los años 80, hizo como propuesta en unos artículos que escribiera sobre la supuesta necesidad de importar vehículos de pasajeros. Esta publicación que hiciera Narhi pudo haber dado pábulo a que el Estado dominicano abriera la importación de vehículos, sobre todo algunos pocos años después de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pardiez joven Hazim, tiene derecho a expresar y divulgar sus opiniones más cuando con ella y con la imagen se hace el espectáculo, pero creo que esa no es la mejor narrativa y con ese mensaje pocos le harán mucho caso. Sobre la familia de Las Mirabal hasta Balaguer no se atrevia a irrespetarla, pese a su osado y confeso visceral anti-comunismo aprendido del maestro el sátrapa de San Cristóbal, aunque si se atrevió a irrespetar a los jóvenes del Club Héctor J. Díaz, asesinados por La Banda el 9 de octubre de 1971, al establecer diferencias entre la dignidad de ellos y de otros asesinados durante su régimen con y la dignidad de ellas que también fueron asesinadas. Para mí no puede nadie ser tan digno si ofende la memoria de Las Mirabal y también se ofende a los asesinados de Los Doce Años de Balaguer, pero usted es joven, tiene derecho a cambiar de actitud con la vida. Usted ofendió la memoria de Las Mirabal.

Quiero terminar el artículo con un poema o intento de poema, el cual escribí en noviembre de 1994 y que reproduje en mi artículo citado más arriba, publicado en este diario (versión digital) el 25 de noviembre del 2020.

Tres primaveras (noviembre 1994)

¡Oh mariposas!

Que en vuelo llevan

Sus colores Gualda y glauco

Anuncian el umbral de un futuro promisorio

Rupturas de cadenas y oprobios

El hombre y la mujer libres

De vuestros onirismos

Utopía de la vida contra la muerte

Pugilato del bien contra el mal

Como la flor que abre sus pétalos

Al volverse inmarcesible

Infalible expresión de Vida

Cual aurora que se avecina.

Terminará el pugilato

El mal caerá en pedazos

¡Oh ustedes: Tres mariposas!

Que con Rufino vencen la Muerte

Vuestros nombres suenan de Sur a Norte

Del Levante al Poniente

Vuestras luces brillan en el firmamento

Cenitales del Oriente

Sus asesinos no las mustiaron

Su grito vibrante es el grito de la raza inmortal

Vuestros cobardes asesinos los arrastró el Leteo

Desde su hontanar siguieron a través de su corriente

Su morada es la Gehena

Ustedes moran en El Edén

El Edén que otrora vislumbraron

En el estado onírico

Eternas mariposas en el remanso

Los trinos de las aves anuncian

El fin del oprobio y el umbral de la aurora.

Eternas mariposas en El Edén

María Argentina Minerva

María como la madre del Cristo

Símbolo de acendrada pureza

Cual agua caliente y sulfurada del manantial tropical

Argentina como la plata y como la patria de Sarmiento

Minerva cual diosa romana

Patria como sustantivo de la nacionalidad

María Teresa

María igual que María Argentina Minerva

Como la madre de Jesús

Icono que simboliza pureza

Como el lirio del Edén

O cual símbolo de la pasión de la madre por el dolor de su hijo.

Po Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado