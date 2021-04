Nadal tras doblegar a Nishikori: “Creo que he hecho un paso adelante importante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Barcelona.- El español Rafael Nadal aseguró este jueves que hizo “un paso adelante importante” en su tenis tras doblegar en un ajustado partido a Kei Nishikori para llegar a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

“He pasado por momentos difíciles contra un jugador de muy alto nivel, que estaba jugando bien, y he sido capaz de avanzar. Estoy en el camino, sé cuál es el proceso y sé que las cosas no vienen de un día para otro”, destacó el once veces campeón en Barcelona tras su victoria por 6-0, 2-6 y 6-2.

Nadal, al igual que en su debut del miércoles, cedió un set, algo que ve como “positivo” porque ha jugado “poco tenis de competición este último año”.

“Necesito tiempo en la pista. Necesito pasar por estos momentos en la pista y en los dos últimos partidos pasé por ellos con victoria”, resaltó.

El actual número 3 del mundo dijo que asume “el reto y la dificultad” de afrontar ratos complicados sobre la cancha para recuperar su nivel de tenis con vistas al torneo de casa y los venideros en tierra batida.

Sobre su partido de este viernes de cuartos de final, el balear sostuvo que se trata de “una oportunidad de competir bien contra un rival difícil” como lo es el británico Cameron Norrie, 58 del ránking ATP, y que venció a un lesionado David Goffin.

“Es un jugador completo. Es un jugador que gana muchos partidos, tiene muy buena actitud en pista y es muy ganador. Es un jugador que tiene mucha credibilidad en sí mismo y no me va a regalar nada”, consideró el gran favorito sobre la arcilla barcelonesa.