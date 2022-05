Nadal: “Toni no querrá que yo pierda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Rafael Nadal restó importancia al hecho de que su futuro rival en Roland Garros, el canadiense Felix Auger-Aliassime, tenga en su cuerpo técnico a su tío Toni y se mostró seguro que, el que fue su entrenador hasta 2016, no querrá que pierda.

“No voy a hablar con Toni antes del partido. Es muy sencillo. Es mi tío, no creo que quiera que pierda, pero es un profesional, está con otro jugador, no sé si estará en el box o no, me da lo mismo, no es un problema. Sé los sentimientos que tenemos, que quiere lo mejor para mí, pero que está con otro jugador”, dijo.

“Nunca podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Antes que nada es mi familia. Incluso es más que familia, vivimos en la misma ciudad, estamos todo el rato juntos y hay muchas emociones vividas”, añadió.

Toni Nadal ya ha hecho saber que dejará de forma temporal de entrenar a Auger-Aliassime, puesto que en el contrato así estaba especificado si se cruzaba con su sobrino.

Aunque no quiso especificar si era por la influencia de su tío, Nadal incidió en los buenos resultados que está teniendo Auger-Aliassime, cuarto de la “race” y dentro del top-10.

“Pero hay que recordar que tiene un entrenador a tiempo completo (Frederic Fontang) y a Toni a tiempo parcial. Puede ser la combinación de las dos cosas, pero también el talento del jugador, lo que hace que las cosas vayan de manera ascendente”, dijo.

Agregó que el canadiense le parece “un chico correcto, sencillo y que es buena persona”, por lo que le deseó suerte en su carrera.

Nadal señaló que tendrá que “jugar a un alto nivel para tener posibilidades de avanzar” y que el duelo contra Auger-Aliassime “va a ser un buen test”.

Indicó que frente al holandés Botic van der Zandschulp, al que derrotó por 6-3, 6-2 y 6-4, hizo “el mejor partido en lo que va de torneo” e incluso tuvo “los mejores minutos en pista desde la lesión de costilla” que sufrió en el torneo de Indian Wells en marzo pasado.

“Me he divertido jugando al tenis que es lo más importante. He conseguido jugar a un ritmo alto, haciendo daño con mi ‘drive’. Ha sido un paso adelante. Mañana iré a entrenar con sensaciones positivas y a confirmar este avance para poder encarar el partido con garantías”, señaló.

“Intento ir construyendo la fortaleza desde cada pasito adelante, que para mí es un avance mental y tenístico importante”, agregó, y resaltó que en su tercer duelo elevó “de forma considerable” su nivel.

Nadal aseguró que no pudo ver en la pista Suzanne Lenglen a Zinedine Zidane, que presenció parte del partido.

“No le he visto, pero sabía que estaba porque escuchaba a la gente decir su nombre. Imaginaba que estaba, pero no le he visto tampoco después del partido”, dijo Nadal, que confirmó que tiene intención de acudir este sábado a la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool si su entrenamiento se produce con normalidad.

