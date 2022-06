Nadal, sobre los casos de covid: “Actuaré de la manera más responsable”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El español Rafael Nadal habló sobre los positivos en covid de Matteo Berretini y Marin Cilic, aplaudió su gesto de bajarse voluntariamente del torneo y dijo que si se ve en la tesitura de dar positivo, actuará “de la manera más responsable”.

Nadal, en una rueda de prensa focalizada en el problema del covid, sostuvo que no sabe qué haría si se encontrara en la situación de Cilic y Berrettini que, tras dar positivo, decidieron bajarse del torneo, pero que actuaría de la manera más responsable.

“Espero no verme en esta tesitura. Si me veo, pues actuaré de la manera más responsable posible. Para mí depende mucho de las situaciones, pero la salud general va por delante de cualquier otra cosa”, dijo el de Manacor.

“La enfermedad está siendo más leve en este momento. No tengo la información, no tengo todos los números, pero es lo que veo con la gente que lo están pasando. Creo que está perdiendo letalidad. De todos modos, es un debate mucho más profundo y no estoy preparado para analizarlo”.

Nadal compartió pista la semana pasada con Berrettini, uno de los positivos, pero fue al aire libre, por lo que no se mostró preocupado. “Es difícil ser contacto directo al aire libre, pero todo puede pasar. Yo estoy bien, me siento bien, sin problemas. Lo siento por él, venía jugando muy bien. Me puedo imaginar lo triste que tiene que estar”.

El español también habló del protocolo que tiene el torneo y que deja en manos de los tenistas irse o no en función de cómo se encuentren, y aseguró que la organización no debe consultarles a la hora de poner unas normas u otras.

“Croe que no nos tienen que consultar. Nosotros no estamos preparados para tomar esas decisiones. Somos tenistas, no especialistas en salud. Tienen que tomar esas medidas los que están preparados, los expertos en salud. Todos podemos opinar sobre todo, pero esto se convertiría en un circo. A la hora de poner unas normas que las pongan los que saben, no nosotros”.

“No sé si a mí me han comunicado el protocolo. A lo mejor se nos ha comunicado y a mí se me ha pasado. Hay muchas cosas que los Grand Slams no nos comunican”.

Sobre el supuesto brote de covid en Roland Garros que ha destapado la francesa Alize Cornet, Nadal dijo no saber nada.

“No recuerdo casos en Roland Garros. Si alguien dio positivo, no lo sé, no tengo esa información. Prefiero no hablar de ello porque no tengo toda la información”.

