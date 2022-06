Nadal guarda silencio sobre su paternidad en el homenaje del Govern balear

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PALMA.- El tenista español Rafael Nadal ha guardado silencio sobre su paternidad en el transcurso del homenaje que este miércoles le ha rendido el Govern de Baleares por su trayectoria deportiva en un acto celebrado en el Consolat de Mar y presidido por jefa del ejecutivo autonómico, Francina Armengol.

“Este viernes”, ha respondido Nadal a los periodistas en alusión a la rueda de prensa que ha convocado para ese día, donde se espera que hable sobre el hijo que espera su mujer, Mery Perelló -según publica la revista Hola- y sus sensaciones por la lesión crónica que padece en el pie izquierdo.

El reciente ganador del torneo de Roland Garros -su decimocuarto triunfo en la pista parisina- ha llegado puntual a la sede del Govern tras celebrar el tercer entrenamiento de la semana en las pistas de hierba natural del Mallorca Country Club, sede del ATP 250 Mallorca Championschips que empieza este fin de semana.

Con traje azul, camisa blanca, sin corbata, Nadal ha sido recibido por Armengol y otras autoridades en la sede de la presidencia del ejecutivo autonómico.

El considerado el mejor deportista español de la historia y la presidenta de Baleares han iniciado el acto de homenaje viendo un vídeo con los momentos estelares de los 22 títulos de Grand Slam que ha ganado en su brillante carrera profesional.

Tras entregar a Nadal como obsequio una litografía obra de Tomeu Ventayol, Armengol ha glosado la figura del manacorense, al que ha calificado de “deportista único” y “gran embajador” de las islas en todo el mundo.

“Nadal no solo destaca por sus éxitos deportivos. Es el mejor embajador del deporte mallorquín. También es un deportista solidario, siempre ayuda, es honesto, de un gran compromiso, rigor y disciplina. Esa es su seña de identidad y en Baleares nos sentimos muy orgullosos de él”, ha dicho la presidenta del Govern.

El tenista, por su parte, ha expresado su alegría por “ser reconocido en Baleares”, porque el homenaje en la tierra propia “siempre tiene un significado especial”.

“Está siento un año difícil”, ha precisado en relación a la lesión crónica -síndrome de Müller Weiss- que padece y que ha marcado su carrera en los últimos años.

“He tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla. Estar rodeado de familia y amigos me ayuda en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción”, ha señalado Rafa Nadal.

Relacionado