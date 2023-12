(VIDEO) Nadal dice que en Brisbane no aspiro a nada, solo a ser competitivo

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El tenista español Rafael Nadal, que anunció la pasada semana su regreso a la competición oficial en el ATP 250 de Brisbane (Australia), que se disputa la primera semana de enero, dijo este miércoles que en su primer torneo en un año «no aspira a nada, solo a ser competitivo».

Nadal, en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, habló sobre las sensaciones personales que tiene tras anunciar su vuelta a las pistas después de un año sin competir debido a las lesiones.

«Acaba un año que ha sido largo, en el que he pasado por muchas fases, desde intentar competir en la temporada de tierra y la decepción tras decepción hasta que llegó el momento de parar y decir basta y buscar una solución, que fue la operación. A partir de ahí fue un nuevo horizonte, un camino difícil, pero manteniendo la ilusión de volver», dijo Nadal.

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 6, 2023

«Ha habido dudas, momentos en que parecía difícil que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa», confesó.

«Estoy feliz de volver y estoy con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo. Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases y vuelvo en un torneo que es familiar, difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, solo a ser competitivo», concluyó.

La organización del torneo de Brisbane dio a conocer este miércoles el listado de participantes. Como primer cabeza de serie parte el danés Holger Rune (número 8 ránking ATP), seguido del búlgaro Grigor Dimitrov (14), el estadounidense Ben Shelton (17) y el francés Ugo Humbert