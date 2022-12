Nadal asegura que no le quita el sueño ser el mejor tenista de la historia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El tenista español Rafael Nadal aseguró este jueves que no le quita el sueño ser considerado el mejor tenista de la historia y agregó que a su parecer sólo él, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic se disputan ese título.

“No es algo que me quite el sueño. Al final los tres conseguimos superar nuestros sueños con creces y el debate de quién es el mejor de la historia es más de la prensa que de nosotros. A nuestra manera cada uno con nuestros títulos y resultados especiales hemos conseguido llevar los resultados históricos de nuestro deporte a un peldaño superior”, dijo en México el máximo ganador de grand slams.

Nadal, quien este jueves jugará una exhibición en la Plaza de Toros de Ciudad de México con el noruego Casper Ruud, afirmó que a sus 36 años aún disfruta de jugar al tenis y no piensa en el retiro, sino en aumentar su legado y palmarés, en el que se encuentran 22 títulos de Gran Slam.

“Soy feliz haciendo lo que hago. Me sigue gustando entrenarme, competir, jugar en los mejores escenarios del mundo, sentir el cariño de la gente. El objetivo es vivir el a día a día con la ilusión de luchar por los objetivos hasta que el cuerpo diga basta y por el momento eso no ha pasado. Tengo ganas de seguir”.

El ibérico, actual número dos del mundo, no descartó que en un futuro realice una gira por el mundo para disputar partidos de exhibición con uno de sus máximos rivales, Roger Federer, quien recién se retiró del profesionalismo.

“Hemos vivido una historia de una rivalidad de calidad y tenemos una buena relación. Ojalá en el futuro podamos hacer una gira juntos en la cual visitemos lugares en los que hemos competido el uno contra el otro. Sabemos que México es un lugar especial para nosotros también, ojalá sea una realidad en el futuro”.

“Rafa” Nadal reveló que el duelo ante Ruud será probablemente su último encuentro como profesional en México, un país que aseguró le tiene cariño y en el que ha competido en el Abierto de Acapulco, que ha ganado cuatro veces, la última este año.

“Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional. Hay que se realistas. Tengo una edad, Acapulco no esta en mi calendario en 2023, por lo cual pensar en 2024 queda lejos al día de hoy. Quiero disfrutar al máximo este momento. Jugaremos en un escenario emblemático, con mucha gente en un país en donde me he sentido querido y muy apoyado”, sentenció.

