Nada de ruido contra el Colegio Médico Dominicano

Alto, paren ahí. Cierren lo boca o borren lo que dicen en los escritos contra el CMD. Con el Colegio Médico Dominicano no se metan. Si hay una asociación como grupo organizado que representa a profesionales de una profesión liberal digna en la República Dominicana, ese grupo corporativo viene siendo el Colegio Médico Dominicano (CMD), el cual se denominaba antes Asociación Médica Dominicana. En el siglo XIX, Marx y otros escritores usaban el término plumífero, el cual se usa todavía, para referirse a esos escritores de pequeñas publicaciones de tipo panfletario dedicados a denostar a personas a cambio de un pago.

Resulta ser que en el Listín Diario del 10 de octubre del 2022 (ayer) se publicó un espacio pagado en una de sus páginas, el cual reproduce un editorial del diario El Día de fecha 28 de septiembre, pág. 2, el cual tiene por título: Colegio Médico, SRL. No entendemos porque ese encabezado o título, pero tampoco que su primer párrafo comienza con un discurso que parece la continuidad de algo que se venía diciendo desde párrafos anteriores a ese primer párrafo. Tal vez el editorial de El Día no quiso cargarle el dado tanto al Colegio Médico Dominicano, pero todo indica que quien o quienes publicaron el espacio pagado sí tenían esa intención.

El CMD y los profesionales que aglutina, con algunas excepciones de estos últimos, son dignos de un gran reconocimiento de la sociedad dominicana, por el servicio que dan muchos médicos a las dominicanas y a los dominicanos de diferentes edades y clases sociales cuando se enferman de distintas dolencias. Eso no invalida a que algunos (pero muy poquitos), sobre todo en el ejercicio privado de la medicina, han dejado morir pacientes por falta de dinero del paciente o de familiares para estipendio por el servicio; indudablemente esa minoría no honra el Juro Médico.

Hoy aunque se sigue usando el término plumífero, más frecuentemente se usa el de mediático o campaña mediática. Pues bien, ante una evidente campaña mediática contra el colegio de los médicos, que será lo que se pretende con ella. ¿Quién habrá publicado ese espacio pagado? ¿Quién está detrás de eso, será el que paga a los difamadores del CMD? ¿Para qué y por qué lo hace? De todos modos, son una minoría ínfima los médicos que se han dejado corromper con el proceso de privatización progresiva de la medicina, a pesar que lo mal hecho es lo más tomado en cuenta por el morbo de los sujetos sociales en esta época de la mal llamada posmodernidad, capitalismo flexible, neoliberalismo, modernidad líquida y sociedad del espectáculo.

Ciertamente, hoy día y casi desde hace 40 años la tecnología ha avanzado mucho, con el triunfo de este capitalismo flexible para el gran capital y salvaje para el proletariado, los desempleados, los migrantes proletarizados, la pequeña y mediana propiedad y las capas medias, pero el avance tecnológico y la corrupción en la administración pública ha encarecido mucho los costos del servicio médico.

Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de los médicos de los cerca de 35,000 que debe tener afiliado el Colegio Médico, no viven como ricos y se resisten y combaten al neoliberalismo que ha provocado la privatización de la medicina. No es cierto lo que se quiere resaltar en ese espacio pagado, ya que la gran mayoría de los médicos no responden a lo que se pretende hacer creer en ese espacio pagado, el cual parece ser un fragmento del editorial de El Día del 28 de septiembre del año en curso.

Lo que está tratando es de mancillar al Colegio Médico, maculando su reputación como entidad que afilia a profesionales de mucho prestigio por su vocación de servicio en la sociedad. Los que divulgan falacias como las que aparecen en ese espacio pagado, sin evidencias probatorias, lo que pretenden es terminar de hundir en una profundidad muy abismal el precario servicio de la salud pública del gobierno, pero esa precariedad no es culpa de los médicos en su gran mayoría, si no de los politiqueros. Entre estos últimos pueden aparecer algún que otro médico, pero muy pocos.

Veamos lo que dicen algunos de los párrafos. En uno de ellos se dice: “El Colegio Médico Dominicano tiene la dualidad de que además de representar intereses comerciales propios de sus miembros, son también empleados públicos (en los hospitales) que utilizan ese instrumento para presionar beneficios frente a sus competidores contrapartes en sus negocios privados”. Ni aplica eso a todos los médicos, pero tampoco a una mayoría, si no una pírrica minoría de los galenos que viven haciendo esos negocios.

El colmo es lo que dice en el penúltimo párrafo: “En cuanto al tema del sistema de la Seguridad Social, el Colegio Médico es representante de unos prestadores de servicios con visión comercial y por tanto, en ese campo, sus intereses no son necesariamente los de los afiliados”. ¿Cuál es la prueba de que eso ocurre así? Se quiere vender la idea de que el CMD se opone a los centros de Atención Primaria de Salud. Parece ser otra falacia. Esas no son más que diatribas y galimatías en el discurso en contra de los médicos y en favor de la medicina privada. El que quiera lanzar denuestos así contra los médicos debe tener algún interés pecuniario que lo impulsa a ello.

La mayoría, la gran mayoría, de los profesionales médicos y paramédicos no sólo son explotados si no también esquilmados y macerados como recursos humanos con bajos salarios, tanto en el sector público como en clínicas y hospitales privados. Esa persona o las personas que divulgaron ese espacio pagado a través del Listín Diario parece que cree o creen que si un médico cobra RD $ 40,000 vive bien y gana un sueldo digno.

Pardiez: ¿Dónde se creen que viven en un país de lerdos, mamarrachos, papanatas, sandios o tontos, o por el contrario, que aquí donde viven hay gentes que no se dejan engañar? De la misma manera que un trabajador no puede seguir ganando RD$ 15,000, ni RD $20,000, porque con eso nadie puede comer una comida muy frugal, el médico no puede recibir bajos salarios como los que recibe. El neoliberalismo es lo que debe ser erradicado y no la destrucción del CMD, pareciendo que esto último es lo que se pretende al Publicar este espacio pagado de una página en el decano de la prensa escrita dominicana. Conocen los que escribieron esto que Colegio Médico Dominicano es opuesto al neoliberalismo, pero dieren torcer la verdad.

El Colegio Médico Dominicano hoy, con el apoyo de la mayoría de los médicos, lucha contra la privatización de la medicina, contra las AFP y las ARS, pues se han visto las marchas que se han venido haciendo. Desde hace varios años, en el periodo de la actual directiva y durante periodos de directivas anteriores, el CMD levanta su bandera de lucha por las mejoras de la Salud Pública y las demandas salariales de los médicos.

Cuidado, no hagan ruido contra el Colegio Médico Dominicano porque algún interés que no es sano tendrán. Es cierto que algunos galenos se han enriquecido mucho y hoy son grandes grandes ricos, grandes burgueses, con prácticas asociadas al servicio médico, pero son una ínfima minoría. También hay otros que viven acomodados, pero cuidado con considerarlos grandes ricos, ya que el dinero no vale tanto, mucho de los grandes ricos hoy son de los que gobiernan este país.

Si queremos que este país cambie tenemos que ser cuidadoso en el discurso; quien escribe este artículo está convencido de que Abinader y sus gentes del PRM nunca estarán en contra del neoliberalismo, ni de la gran burguesía y el capital financiero, que es contra quienes deben apuntar las fuerzas sociales sanas de este país y de los otros países. Dejen en paz a los médicos que no se han convertido en grandes ricos, apunten bien los dardos.

Hay gentes que se han hecho ricos vendiendo equipos médicos y productos elaborados por la farmacopea química internacional que es la gran mafiosa, pero muchas de esas personas no son grandes ricos otros de ellos sí lo son, pero entre ellos hay personas que ni son médicos. Yo conozco el caso de una persona que ni es médico y no tenía un millón de peso, mas él dijo hace mucho tiempo a personas que le conocían que él tenía que tener 50 millones de pesos cuando cumpliera 50 años, vendiendo equipos médicos debe haber superado con crecer esa cantidad. Hoy, esa persona se acerca a las 7 décadas, habrá multiplica varias veces los 50 millones.

Él puede ser un gran millonario hoy día, porque la moneda se ha devaluado tanto que un gran rico no es el que tiene 50 o cien millones de pesos, si no el que tiene de 400 a 500 millones en adelante. El deflactor implícito da cuenta de ello, por ejemplo si usted lo calcula a precios constantes de 1970 o a precios constante de 1991. Por ejemplo, hacia el 2005 o el 2006 a precios constantes de 1970, 100 millones de pesos tenían el poder adquisitivo aproximadamente de un millón de pesos, hoy en el 2022 tal vez no alcancen el poder adquisitivo que tenían 500,000 pesos en 1970. Nada más hay que pensar en cuanto le sale cualquier aparatito médico u odontológico, antes de generalizar la crítica a los médicos o cualquier personal de salud. Así le dije yo a un hermano mío hace unos años, creo que lo convencí, al decirle que los equipos médicos y de salud eran muy costosos. Debemos mejor hablar de los laboratorios o de los fabricantes de vacunas y de las farmacéuticas, antes de hablar de los médicos.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

