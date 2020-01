Naciones Unidas en RD expresa preocupación ante la “persistente” violencia contra la niñez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana condenó este lunes de manera enfática las dramáticas situaciones de violencia y abuso sexual contra niños y niñas en el país, por lo que hicieron un llamado a aumentar la protección de los infantes en los diversos ámbitos.

Mediante un comunicado de prensa, el Sistema de las Naciones Unidas dijo que: “es necesario, no solo juzgar el hecho en sí mismo, sino también analizar las causas y señalar la responsabilidad de los diversos actores del Estado y de la sociedad, en la protección de la niñez”.

Indicaron que son los Estados los que están obligados a hacer cumplir los Derechos Humanos, siendo así los principales responsables por garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y tomar todas las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”, para proteger esa integridad, tal como señala el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, señalaron que le corresponde al Congreso Nacional “todas las medidas legislativas” tendientes a proteger a la Infancia. El Sistema de las Naciones Unidas recuerda que en varias oportunidades se ha abordado públicamente la necesidad de prohibir legalmente el matrimonio infantil en el país, estando pendiente la aprobación de dicha disposición. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una de las principales fuentes de violencia contra las niñas.

“Por otra parte, el Poder Judicial debe velar por la aplicación efectiva del Interés Superior del Niño y asegurarse que ambos progenitores, y particularmente el padre, cumplan con sus responsabilidades parentales, conforme con lo que señala la Ley 136-03”, indicaron.

Así mismo, corresponde al Poder Judicial perseguir a los hombres adultos casados con menores de edad, que están cometiendo un delito de abuso sexual, aunque vivan en pareja.

El Sistema de las Naciones Unidas exhortó al Estado dominicano a asignar todos los recursos necesarios, tanto presupuestarios como técnicos e institucionales para que el sistema de protección de la infancia pueda cumplir la finalidad para la que fue creado.

Manifestaron también que le corresponde a la sociedad proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia. “Esta responsabilidad incluye rechazar enfáticamente la tolerancia a las prácticas sociales que justifican o encubren la violencia, como el abuso infantil disfrazado de relaciones de pareja entre hombres adultos y niñas y adolescentes, que es ampliamente permitido en el país, así como la incesante violencia contra la infancia y la adolescencia”.

En el mismo comunicado aseguran que les corresponde a las familias y no solo a la madre, la protección de los niños, niñas y adolescentes, aun cuando los padres no vivan juntos. Las obligaciones específicas del padre deben ser cumplidas.

“El rol de las madres no puede ser censurado sin considerar su situación y condiciones particulares. No es posible culpabilizar a las madres sobre hechos en los que los padres, la sociedad y el Estado no han cumplido debidamente sus propias obligaciones, no sólo con los niños y niñas, sino también con las propias madres, que en muchos casos son víctimas del matrimonio infantil”.

“Las uniones tempranas de niñas, la mayoría con hombres adultos, las exponen al abuso sexual, limitan sus posibilidades de desarrollo al convertirlas en madres tempranamente y las lleva, en muchos casos, al abandono, reproduciendo el ciclo de la pobreza y de la violencia, tal como se ha visto en casos recientes”.

Anuncios

Relacionado