Nacionales tendrán a Stephen Strasburg y Patrick Corbin disponibles como relevistas para juego de comodín

EL NUEVO DIARIO, WASHIGNTON.- Los Nacionales de Washington llegan al Juego del Comodín de la Liga Nacional completamente conscientes de que su mágica temporada depende de su desempeño en un juego decisivo, razón por la cual han informado que Stephen Strasburg y Patrick Corbin estarán disponibles para asegurar el salvamento del partido.

Eso significa que gran parte del cuerpo monticular de los capitalinos estará disponible detrás de su abridor Max Scherzer.

En caso de que Scherzer falle, o incluso si eso no ocurre, Strasburg estará listo en descanso normal para seguir al as y ayudar al equipo de Washington a asegurar su pase a la Serie Divisional.

Asimismo, también estarán Patrick Corbin y el venezolano Aníbal Sánchez, pero en roles más limitados.

“Haremos todo lo posible para ganar el juego del martes, porque si eso no ocurre, no habrá juego el jueves”, expresó el gerente general de Washington, Mike Rizzo, al preguntársele si existe la posibilidad de que los convencionales relevistas no lancen en el partido.

Está en claro que los Nacionales han fijado un plan, pero las decisiones finales las tomarán durante el transcurso del partido. Fuente: Lasmayores.com

