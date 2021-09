Nacionales dejan en libertad al dominicano Starlin Castro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Britt Ghiroli, del portal TheAthletic, informó en su cuenta de Twitter este jueves que el infielder dominicano Starlin Castro fue dejado en libertad por los Nacionales de Washington.

Castro, de 31 años, estaba suspendido por las Grandes Ligas acusado de violencia doméstica.

El 30 de julio, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas (MLB) había notificado la suspensión por un mes sin derecho a paga Castro, por violar la política de violencia doméstica del béisbol.

