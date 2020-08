Nacionales colocan en asignación a Emilio Bonifacio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Nacionales de Washington colocaron en asignación al utility dominicano Emilio Bonifacio, dio a conocer en su cuenta de Twitter, el periodista Enrique Rojas.

La medida de los Nacionales con Bonifacio, se produce luego de que MLB mandara a los equipos a reducir su rosters a 28 miembros.

Los Nacionales terminaron asegurando los servicios de Josh Harrison, a quien se le han dado más oportunidades al principio que a Bonifacio, quien no ha jugado en las últimas dos temporadas. Y el equipo evidentemente todavía prefiere no darse por vencido con Wilmer Difo, que no tiene opciones de liga menor.

Por su parte Bonofacio puede ser reclamado por otro equipo, aceptar una asignación al conjunto extendido de los Nacionles o irse a la agencia libre.

