Nacho revela cuál es el estado de salud de Chyno Miranda

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El cantante venezolano José Ignacio Mendoza, mejor conocido en la industria musical como Nacho, se pronunció sobre el estado de salud de su compañero y colega, Chyno Miranda, tras la incertidumbre que se tenía sobre la ex pareja de Natasha Araos.

Durante una entrevista ofrecida para el programa televisivo Hoy Día, transmitido por la cadena hispana Telemundo, Nacho aseguró que por los momentos no ha podido tener contacto directo con Chyno; sin embargo, se comunicó con un familiar del cantante en Venezuela y le aseguró que se encuentra estable.

“A través de una prima de él, y que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, aseguró Mendoza sobre quien fue su compañero en la agrupación Calle Ciega y luego en el dueto Chyno y Nacho.

En el año 2020, Jesús Alberto Miranda, nombre real de Chyno, se contagió de Covid-19 y desde entonces ha estado enfrentando las secuelas de la enfermedad, como ha sido una neuropatía periférica, misma que le ha impedido caminar con normalidad, puesto que afecta el sistema nervioso central. Dicha condición le ha causado debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en los pies.

Desde entonces la salud del cantante ha estado en el foco de atención. En septiembre de 2021, Miranda publicó un comunicado en el que manifestaba que se retiraría temporalmente de los reflectores y de las redes sociales. A partir de ese momento, mucho se ha especulado sobre su verdadero estado de salud.

Hasta la fecha, su familia ha decidido guardar silencio con respecto a las condiciones en que se encuentra el interprete de Felipe Pirela en el El Malquerido. Sólo Nacho se ha atrevido a dar a conocer un poco el estado de salud de Chyno.

