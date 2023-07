Nacho Elvira llega líder al último día en Dinamarca con un golpe de ventaja

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El español Nacho Elvira firmó este sábado 66 golpes (4 bajo par) para seguir como líder del torneo Made in HimmerLand, perteneciente al DP World Tour de golf, y este domingo afrontará la última jornada con una ventaja de un solo impacto, que pudo ser mayor de no haber cerrado la tercera ronda co un doble bogey.

Al día siguiente de entregar una tarjeta de 62 (-8), el español hizo este sábado hasta siete birdies, pero un bogey y un doble bogey le impidieron cerrar de mejor manera la ronda. Aun así, se mantiene en cabeza del torneo de Farso (Dinamarca) con un total de 197 (13 abajo).

Su ventaja pudo haber sido mucho mayor. Llegó al hoyo 18 con una renta de tres golpes, pero en la salida del último hoyo se fue directo al agua, e incluso estuvo a punto de repetir la acción en el cuarto impacto. Con un inesperado doble bogey cerró la vuelta.

Elvira tiene por detrás a tres escoceses: Robert Macintyre está a uno, Richie Ramsay a dos y Marc Warren, empatado con el neerlandés Daan Huizing, a cuatro.

Nacho Elvira, de 36 años y en la actualidad número 584 del ránking mundial, busca este domingo su segundo título en el circuito europeo y el primero desde que hace dos años se impuso en el Cazoo Open, del que es anfitrión el exfutbolista galés Gareth Bale y tras un desempate con el sudafricano Justin Harding.

