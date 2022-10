Nace Santo Domingo Film & Content Market 2022; es un ecosistema creativo de negocios del cine

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El auge de las producciones cinematográficas en la industria local y el gran cúmulo de películas no estrenadas tras la pandemia, motivó a un grupo de cineastas, empresarios y publicistas a crear un mercado de ventas de contenidos, surgiendo así la plataforma del Santo Domingo Film & Content Market (SD-FICMARKET).

Según informaron este martes, el SD-FICMARKET, el cual es patrocinado entre otras marcas por El Nuevo Diario, es un ecosistema creativo de negocios del cine, la TV y las plataformas digitales, en la cual participan productores, directores, creadores de contenidos y guionistas dominicanos los cuales con sus conocimientos y talentos han logrado realizar obras fantásticas.

Los representantes de SD-FICMARKET indicaron que están trayendo a compradores y distribuidores de películas y contenidos, que acostumbran a visitar los más importantes mercados de Europa y otras grandes ciudades.

“A estos compradores estaremos ofreciéndoles películas, micro series, documentales, Reality Show y guiones”, dice un comunicado de prensa.

Agrega que sus “compradores estarán viniendo desde la región latinoamericana siendo estas ciudades México, Colombia, Argentina, Perú. De las ciudades Miami y Los Ángeles cubriendo así los Estados Unidos. Con esto hacemos posible que los productores independientes y creativos del país puedan hacer negocios directos con personas conectadas a las más grandes plataformas internacionales”.

Una nota informativa señala que a SD-FICMARKET vendrá Rose Marie Vega de RMVistar, Carolina Sefari de Metro TV Distribución, María Eugenia Muci de ONCELOOP casa que produce las mas afamadas series latinas desde Rebelde Way, Floricienta, Violetta, entre otras.

SD-FICMARKET busca, además, el que se impulsen un poco más en el país el marketing de cine y las estrategias publicitarias para que las películas dominicanas lleguen a ser mucho más rentables y que el público pueda conectar aún más. Estaremos impulsando el Brand Content, Product Placement y los NFT como valiosas estrategias de financiamiento y monetización de las películas y contenidos incluso desde el guion.

“Estaremos trabajando aún más para dar a conocer también el artículo 39 de la Ley de Cine el cual fomenta la calidad en los contenidos de la televisión con producciones de calidad exportable que puedan ser capaces incluso de competir con otros mercados, los cuales vienen a nuestro país a producir los mas grandes reality del mundo. Este articulo genera soporte financiero a las telenovelas, series, Reality Show, Videos, Documentales, videos musicales y programas especializados de temporadas”, señala el escrito.

Agrega que este mercado cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) y Lantica Media, el estudio de cine más importante de toda Latinoamérica donde se levantas gigantescas producciones colocando a nuestro país como un mercado preferente por la industria internacional.

SD-FICMARKET cuenta con el apoyo del hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, el cual también será sede de la Rueda de Negocios para películas y contenidos terminados, así como la mesa de cine de PITCH de proyectos y películas en desarrollo.

Además, este mercado cuenta con la alianza internacional de WAWA Association líder en cabeza de adquisiciones y negocios del entretenimiento tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. La cobertura internacional estará a cargo de PRODU cadena internacional líder en noticias sobre mercados y entretenimientos.

SD-FICMARKET está agradecido con el apoyo de la industria, los creativos, publicistas y el empresariado dominicano.

Cuentan además, con el patrocinio de DGCINE, Lantica Media, Hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, Star Products, WAWA Association, Not Line Contenidos Dominicanos, Star Products, Ellians Films, United Brands, Aceite Verdoro Extra Virgen, Reel Spot Film, Sagittarius Film, Bride To Be, Yorjina Moran Film y PRODU.

Relacionado