Nace Límpiame RD, una iniciativa a favor del medioambiente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los desechos y la gran acumulación de basura siguen siendo en el país una gran preocupación, situación que ha impactado muy negativamente al planeta.

Es esta precisamente la poderosa motivación de la actriz Nathaly Musseb en crear la organización “Límpiame RD”.

Musseb apunta que la problemática del medioambiente representa “una gran crisis global y los organismos internacionales competentes cada vez más se sienten alarmados”.

“Los fuegos forestales, desastres naturales, las crecientes inundaciones, la acumulación de basura, emisión de gases tóxicos y el uso inconsciente de los recursos naturales del planeta han socavado la protección de la capa de ozono y por ende se debilita cada vez mas la supervivencia humana”, añade.

Indica que la República Dominicana no es la excepción, pues la contaminación de los ríos, los cursos de aguas residuales y desechos industriales, ganaderos, domiciliario y la existencia de un basurero en cada hogar, agrava esta crisis.

“Los investigadores coinciden en que los principales problemas ambientales de la República Dominicana son: la deforestación, la extinción deliberada de la biodiversidad y el manejo irresponsable de los desechos sólidos, es decir la basura, generada por un consumismo compulsivo”.

“Límpiame RD busca crear conciencia a la ciudadanía, mediante simples acciones y hábitos de limpieza; motivar a los niños, adolescentes e incluso adultos a que juntos y con buena voluntad podemos contribuir a que nuestro entorno esté más limpio, pues limpieza es salud para nosotros y también para nuestro ecosistema”, expresó Nathaly Musseb.

La iniciativa

Límpiame RD cuenta con una agenda de recolección de desechos para ser enviados a los centros de acopio, una campaña educativa en colegios, plazas públicas y a través de las redes sociales.

Esta iniciativa es respaldada por las empresarias Rommy Grullón, Grisel Sánchez, Kendra Bencosme, Luz Moreta, Merary Herrera, Tatiana Núñez, entre otras; las cuales han mostrado gran preocupación por la problemática medioambientalista.

A su vez, se han sumado importantes personalidades y actores quienes son embajadores de buena voluntad y que mediante discursos motivacionales generan influencia en sus audiencias, creando conciencia al momento de manipular los desechos sólidos, entre ellos: Andrés Castillo, Rami Awkal, Gelleam Fermín, Olivia Guillén- Sol, Angely Báez, Begoña Guillén y los niños Ellians Polanco y Evans Polanco.

La Fundación cuenta con el apoyo de Star Products, Green Technology Group, Not Line Contenidos Dominicanos, Natera Luxury Management, Bride To Be, Forever Crystals, Luzran Group, Noitseg, HLB Auditores & Consultores, Patchouli, JM Rent Car, Elliams Films.

Sobre Nathaly Musseb

Actriz dominicana que ha colaborado con otras organizaciones, tales como Nuvi y Ágora Mall, en pro del medioambiente y la sociedad dominicana. Es promotora de la moda sostenible y reusable, y su filosofía está basada en la Economía Circular, como instrumento en pro de la sostenibilidad ambiental.-

