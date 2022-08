Nace Asodoprom para agrupar y ayudar informadores y periodistas en RD y más allá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ha nacido la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación (Asodoprom) para reunir y ayudar en un solo gremio a comunicadores, informadores, periodistas y otros hacedores de opinión.

Así lo apunta la directiva de Asodoprom en visita a El Nuevo Diario, donde dialogó con Persio Maldonado, director del periódico, y con el periodista Ling Almánzar.

Estuvieron presentes Luis Tejada, presidente del gremio; Wellington Melo, vicepresidente; Nuris Paulino, secretaria de Asuntos Internacionales, e Iluminada Suárez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas.

Tejada indica que Asodoprom surgió para representar y defender a sus afiliados en todo el país y más allá, para así adecentar el ejercicio de la comunicación y orientar a la sociedad.

Nuris Paulino expresa que los productores de opinión pública son microempresarios, y como tal deben ser tratados.

“Estamos haciendo un trabajo digno, que merece también el respeto de los mismos colegas”, añade.

La lucha

El gremio pide que se democratice la colocación publicitaria, tanto del Estado como del sector privado, para que todos los hacedores de opinión puedan alcanzar un pedazo del pastel.

Su finalidad, empero, no se reduce a la publicidad. Según Wellington Melo, la entidad también procura la formalización, actualización y capacitación de los productores de opinión, para que se pongan a tono con las nuevas tendencias de la comunicación.

Iluminada Suárez hace una advertencia realista: Si no hay publicidad bien repartida, los programas de los periodistas decentes y genuinos podrían desaparecer y ganarían la batalla aquellos informadores que no tienen la formación más adecuada. Entonces se degradarían los medios de comunicación, y la sociedad perdería a sus mejores orientadores.

Impulso y accionar

Asodoprom lucha por jubilaciones, planes funerarios, cursos de formación, seguro médico, becas, financiamientos y otras reivindicaciones para sus miembros.

Fundada el 26 de julio de 2022, tiene ya más de cien afiliados, y está en plena expansión. De hecho, se apresta a instalar filiales provinciales y seccionales en el exterior.

Luego harán un levantamiento para establecer la cantidad de productores de opinión que hay en todo el país.

Tiene presencia en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. En octubre juramentarán la seccional de Puerto Rico. En Nueva York está Hipólito Vega, director de El Sol Dominicano; Héctor Julio Hernández, en Puerto Rico; Gheidy de la Cruz, en Miami.

La entidad tiene como asesores a Persio Maldonado, Mercedes Castillo, Olivo de León y otros periodistas reconocidos.

Acuerdos y más

Asodoprom selló un acuerdo con Inavi para impulsar planes funerarios, y celebrará acuerdos con Infotep y el ITLA para capacitar a los afiliados.

Además, sostendrá encuentros con el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, Anje, con publicitarias y otros sectores.

Requisitos

Según Luis Tejada, para entrar al gremio hay un solo requisito fundamental: ser productor de opinión.

El lema lo dice todo: “No es cantidad, sino calidad”. Así, la misión del gremio es “contribuir y aportar a una mejor sociedad”.

Una comisión de Asodoprom se encarga de evaluar a los posibles afiliados, y ver que no sean mercenarios de la comunicación. No todos pueden entrar: los miembros deben ser personas decentes, que no chantajeen ni se la busquen de forma sucia, sino que hagan un ejercicio edificante de la comunicación.

Tejada recuerda que los comunicadores son educadores y orientadores sociales.

¿Y los que no están ejerciendo?

El gremio es para productores de opinión activos, pero cada caso es evaluado y ponderado para ver las posibilidades de afiliación.

Puede ser que un comunicador o periodista no estén activos porque no tenían publicidad y tuvieron que dejar su programa o cerrar su periódico.

