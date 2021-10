Myriam Hernández estrena videoclip adelanto de su próximo concierto en Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El pasado 8 de octubre la artista chilena tuvo en Hartford su primer reencuentro con los escenarios y el público presencial tras la cuarentena, en un emocionante concierto presentando su espectáculo ‘Sinergia’ combinando éxitos, clásicos y algunas canciones de lo que será el décimo álbum de estudio. Con la calidez de siempre y una voz maciza la cantante interpretó hits como ‘Un hombre secreto’, ‘No te he robado nada’ o la clásica ‘Herida’ actualizados en nuevos arreglos y la energía de una primera vez después del confinamiento.

Una hora y cuarenta minutos de canciones revisando su historia musical y donde no faltaron himnos románticos como ‘Huele a peligro’ y ‘El hombre que yo amo’ y por primera vez en vivo sus nuevas canciones ‘Hasta aquí’ y ‘Te quiero, ti amo’ que representan el sonido de lo que será su nuevo disco, y que en pocas semanas desde su lanzamiento han superado el millón de reproducciones en Youtube. Mientras en el público se hacía presente la comunidad latina residente que alzaba banderas de los distintos países y que celebraron la presencia de una de las voces femeninas más importante del mundo latino. “Volver a sentir al público en vivo, es impagable y es difícil de describir, es una emoción intensa” comentó la artista.

Y el tour continúo con entradas agotadas en teatros de Elizabeth, New Jersey, el Beacon Theatre de Nueva York, Lynn, Reading y Maryland. Shows donde no faltaron las sorpresas y el público coreó cada una de las canciones, clásicos de la balada latina como ‘Te pareces tanto a él’ y ‘Tonto’ que cumplen tres décadas inmunes a las corrientes musicales sonando tan propias, auténticas y sugerentes desde su origen, con una interprete que no pierde autoridad sobre los éxitos que otros compusieron para ella pero también de su autorías como ‘Herida’ y ‘Ay Amor’ entre los momentos más fervorosos del espectáculo.

Y este jueves la cantante estrenó el videoclip ‘Ya es tarde’ como nuevo adelanto, una elegante balada que “relata la difícil decisión que una mujer toma, después de sentirse descuidada por su pareja” dice Myriam Hernández. El tema, disponible en plataformas, fue compuesto y producido por Jacobo Calderón, principal colaborador de su nuevo disco.

Este viernes 22 Myriam Hernández llegará al James L Knight Center de Miami, continuando este sábado en el Osceola Performing Arts Center de Orlando y el domingo en el Straz Center de Tampa. Y el sábado 30 de octubre llegará al Coca-Cola Music Hall de San Juan en Puerto Rico y los días 5 y 6 de noviembre para dos conciertos en el Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana (entradas en Uepa Tickets).

Además su agenda ha confirmado su regreso a Colombia, Bogotá y Medellín en abril 2022, y para junio el Movistar Arena en Santiago de Chile (principal recinto de la capital preparado para 12 mil personas) entre otros países por anunciar.

Myriam Hernández es la voz latina de las mujeres, ha acreditado 13 de sus singles en el Hot Latin Songs del Billboard y 6 de sus álbumes en el Latin Pop Albums, además desde 1990 tiene el récord como el primer y único artista chileno que ha logrado el número uno por singles y ventas de discos en los Estados Unidos entre otros premios y reconocimientos a lo largo de todo el continente latinoamericano y el reconocimiento de los Grammy por su trayectoria en América Latina. Actualmente en difusión de sencillos del que será su próximo álbum ‘Sinergia’ producido durante la cuarentena.

