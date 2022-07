Myriam Hernández destaca en portada de Times Square en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Myriam Hernández ha sido elegida por Spotify como artista Equal y estos días su imagen se encuentra en uno de los Billboard Led en Times Square en Nueva York. Equal es el programa global de la plataforma de música digital que busca fomentar la igualdad de las mujeres en la industria, entre artistas consolidadas y emergentes.

La cantante de pop romántico se encuentra promocionando su nuevo lanzamiento ‘Sinergia’ trabajo producido junto al español Jacobo Calderón y del que ha destacado temas como ‘Ya es tarde’ con un videoclip que supera los 3 millones de reproducciones en Youtube, entre las 11 nuevas canciones que incluye el álbum (disponible en todas las plataformas), mientras que en Spotify promedia el 1.700.000 oyentes mensuales para sus temas.

La más admirada y reconocida baladista chilena continúa en gira de conciertos por América Latina, espectáculo que ya presentó con absoluto éxito en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú y ante un completo Movistar Arena en Santiago de Chile y que continuará el próximo 12 de agosto en Honduras y el 22 de septiembre Panamá.

Además a partir del viernes 7 de octubre hasta el domingo 13 de noviembre Myriam Hernández realizará un nuevo tour de conciertos por Estados Unidos, por segundo año consecutivo, sumando 20 ciudades: New York, New Jersey, Miami, Tampa, New Orleans, Houston, Boston, Washington DC y más.

